شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 18 لغة جديدة بمشروع شركة "موزيلا" للتعرف على الصوت.. اعرف أهميته وهدفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت "موزيلا" على مدار العام الماضي، على توسيع نطاق مشروع الصوت المشترك، وهو عبارة عن مبادرة جماعية لبناء مجموعة بيانات مفتوحة المصدر لتطبيقات التعرف على الصوت، ليشمل المزيد من اللغات.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن الشركة أصدرت الآن أكبر مجموعة من الأصوات البشرية المتاحة للاستخدام في 18 لغة مختلفة، بما في ذلك الهولندية، هاكاشين، الإسبرانتو، الفارسية، الباسكية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الماندرين الصينية (التقليدية)، الويلزية والقبايل.

وتتألف المجموعة من 1400 ساعة من مقاطع الصوت المسجلة من 42000 مساهم، بعضهم من المتطوعين الذين يريدون فقط المساعدة، في حين أن آخرين هم من اللغويين والمهنيين العاملين في تقنيات الصوت.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الأمر على المطورين الذين لا يملكون موارد الموجودة بالشركات الكبيرة مثل Apple أو Google، لإنشاء منتجات تدعم الصوت.