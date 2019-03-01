كاسبرسكي لاب تطلق برنامجاً متخصصاً لدعم شركائها يتسم بالربحية

دبي - الخليج 365 :

تحتاج الشركات إلى مقدمي حلول تقنية للأمن الإلكتروني تكون تخصصية وقادرة على تلبية احتياجاتهم المختلفة باختلاف مستويات التعقيد في البنى التحتية التقنية بين شركة وأخرى. وتتنوع تلك الحدود لتشمل أمن السحابة الهجينة، والدفاع ضدّ الهجمات الموجّهة، وحماية الشبكات الصناعية، وغيرها من المجالات العديدة. وأطلقت شركة كاسبرسكي لاب، في سبيل ذلك، برنامجاً عالمياً مبتكراً للشركاء باسم "كاسبرسكي يونايتد". ويمكّن هذا البرنامج شركاء كاسبرسكي لاب، بمن فيهم الموزعون ومقدمو الخدمات ومُكاملو الأنظمة، من التركيز على بيع خدمات الشركة ومنتجاتها التي تتوافق مع اختصاصاتهم. ويحصل الشركاء، وفقاً للبرنامج الجديد، على مجموعة أدوات تعليمية وتسويقية وأخرى تخصّ المبيعات، كما يستفيدون من نظام جديد للمكافآت النقدية يتسم بالشفافية.

ويظلّ مدى تعقيد البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات في الشركات أهمّ عوامل الضغط على مسؤولي أمن المعلومات، وفقاً لدراسة مسحية أجرتها كاسبرسكي لاب[1]. ويوسّع التعقيد في البنية التحتية السطح المعرّض للهجوم، إذ يصعّب حماية كل جانب من جوانب البنية التحتية، نظراً لأنه يتطلب اتخاذ تدابير أمنية إلكترونية محدّدة، ما يُحيج مقدمي حلول الأمن الإلكتروني إلى تطوير خبرات متعمقة في مجالات معيّنة لتزويد العملاء بحلول وخدمات أمنية تقنية متخصصة.

وبوسع الشركاء، من خلال برنامج "كاسبرسكي يونايتد"، الحفاظ على تخصّصاتهم وتحقيق الدخل منها على اختلاف مستويات الشراكة؛ كالشراكة المسجلة أو الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، وذلك ضمن مجال واحد أو مجالات متعددة، سواء من الحلول؛ كأمن السحابة الهجينة أو إدارة التهديدات والتصدي لها أو منع الاحتيال، أو من الخدمات؛ مثل مقدم الخدمات المدارة أو مقدم الخدمات المدارة الخاصة بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها أو مركز تدريب معتمد.

ويمكن أن تساعد الشهادات الممنوحة بمختلف المهارات أو الأساليب، في إطار البرنامج، الشركاء على زيادة المبيعات، من خلال إظهار التقدير للعملاء لقاء خبرتهم في مجالاتهم الخاصة.

[1] تقرير كاسبرسكي لاب "متطلبات مسؤولي أمن المعلومات لتحقيق النجاح والريادة في الأمن التقني المؤسسي" للعام 2018.

وبهذه المناسبة، قال إيڤان بولاييڤ، رئيس قسم خدمات القنوات المؤسسية لدى كاسبرسكي لاب، إن الشركة حريصة على تطوير منظومة قنوات التوزيع لتلبية توقعات العملاء، وتعزيزها بخدمات ونماذج أعمال جديدة، موضحاً بأن شركات مكاملة الأنظمة، على سبيل المثال، أنشأت مراكز عمليات أمنية ضمن مراكز البيانات التابعة لها، وقدمتها كخدمة، وأضاف: "نشهد حرص شركات عاملة في مجالات متخصصة على تقديم خبرات محددة وفق

نموذج "تقديم البرمجيات كخدمة" SaaS، كمنصات معلومات المخاطر، كما نشهد انتقال مزيد من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نموذج الاستعانة بمصادر خارجية في تقنية المعلومات ونمو أعمال مقدمي الخدمات المدارة بعد اتباع هذا النمط. وينبغي علينا، كجهة منتجة للحلول، أن نأخذ هذه التوجهات في الاعتبار وأن نهيئ الظروف التي سيجد فيها كل واحد من شركائنا فرصاً لتطوير أفضل الحلول والخدمات وتقديمها للعملاء، من أجل مساعدة قنوات التوزيع على

أن تؤدي دورها بفعالية، وهذا ما نريد دعمه من خلال برنامج كاسبرسكي يونايتد".

وسوف يحصل الشركاء في إطار هذا البرنامج على دعم واسع وامتيازات شاملة، بينها:

منح الشركاء مكافآت نقدية تتضمّن خصومات كبيرة تُمنح مقدماً، واسترجاع نقدي على الإنجازات المستهدفة، وتمويل تنموي للتسويق قائم على تقديم عروض مقترحة

منح الشركاء المتخصصين استرجاعاً نقدياً يصل إلى 20%

منح الشركاء الأولوية المسبقة وتقديم الدعم في تنفيذ المشاريع

منح الشركاء أطقم أدوات للتسويق والمبيعات

منح الشركاء مواد تعليمية وجلسات تدريب وورش العمل تقليدية وإلكترونية

وتعمل كاسبرسكي لاب على تحديث بوابة الشركاء في المرحلة التالية من البرنامج، حيث يمكن العثور على مجموعة متنوعة من المعلومات القيّمة، كأوراق العمل والندوات المقدمة عبر الويب والمقارنات التنافسية وشهادات الاعتماد. وسيحصل الشركاء الجُدد على تدريب متخصّص مصمم لدمجهم في البرنامج، كما يحصلون على أصول لضمان تمكينهم من كل ما يحتاجونه للشروع في المبيعات وجني الأرباح بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، اعتبر فابريتسو مانشيني، مدير إدارة المبيعات لدى شركة "ألفا سيستم إس بي إيه"، برنامج كاسبرسكي لاب الجديد "أداة مبتكرة بيد الشركاء" بفضل هيكل التخصصات، والمهارات الفنية التجارية التي يُنظر إليها كمفارقة مهمة في السوق، والدعم المستمر الذي تضمنه كاسبرسكي لشركائها، وقال: "بوسعنا، كشريك بلاتيني لكاسبرسكي لاب منذ سنوات طويلة، أن نرى في البرنامج الجديد دليلاً على مواصلة كاسبرسكي لاب استثمارها في مجتمع شركائها، من خلال إتاحة المزيد من الفرص التجارية الجيدة والمشتركة".