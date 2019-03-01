ويسترن ديجيتال تكشف عن أسرع بطاقة فلاش بسعة 1 تيرابايت

مع ازدياد طلب العملاء على المحتوى عالي الجودة، فإن شركة ويسترن ديجيتال Western Digital تعد بتوفير حلول ريادية لتجربة أسرع وأفضل تمنح العملاء من خلالها أفضل أداء وقدرة للاستفادة القصوى من المحتوى الغني الذي بين أيديهم.

وقامت الشركة، في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، بعرض أسرع بطاقة ذاكرة فلاش UHS-I microSD بسعة واحد تيرابايت SanDisk Extreme UHS-I microSDXC.

وتوفر البطاقة الجديدة سرعة وقدرة أعلى على تخزين ونقل كميات كبيرة من الصور والفيديوهات عالية الجودة على الهواتف والطائرات بدون طيار وكاميرات التصوير، وتمنح هذه السرعة والقدرة العملاء القدرة إمكانية تسجيل المحتوى الذي يريدونه بلا قلق من مشكلة التخزين أو بطء النقل.

ويستطيع العملاء اليوم إنتاج محتوى غني وعالي الجودة بلمسة زر بفضل التقنيات المتطورة مثل العدسات المتعددة والدقة التي تصل إلى 4 آلاف بيكسل.

وتمضي ويسترن ديجيتال في توفير أكثر الحلول تطورًا من أجل أن يستطيع العملاء مشاركة اللحظات الخاصة والسعيدة أو إنتاج الفيديوهات للأغراض الشخصية أو المهنية.

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وقال السيد برايان بريجيون، مدير التسويق لمنتجات سان ديسك في شركة ويسترن ديجيتال: “يثق الناس ببطاقات سان ديسك لحفظ ملفاتهم وصورهم، ونهدف إلى توفير أفضل تجربة بحيث يستطيع عملاؤنا مشاركة هذه الملفات المهمة بيسر وسرعة”.

وتصل سرعة بطاقة ذاكرة فلاش UHS-I microSD بسعة تيرابايت SanDisk Extreme UHS-I microSDXC إلى 160 ميجابايت في الثانية.

وتتيح البطاقة الجديدة للعملاء نقل الملفات بسرعة تصل إلى نصف الوقت الذي تستغرقه بطاقات UHS-I microSD التقليدية المتوفرة في السوق حاليًا.

وتحقق البطاقات هذه السرعة القياسية بفضل تقنيات الفلاش الحصرية من ويسترن ديجيتال، كما تتوفر البطاقة بسعة 512 جيجابايت، وتمتاز بخاصية A23 المخصصة لتشغيل وتحميل التطبيقات بسرعة عالية.

وتتوفر بطاقات SanDisk Extreme بسعة 1 تيرابايت و 512 جيجابايت للطلب الآن من موقع الشركة الإلكتروني، على أن تكون متوفرة في محلات تجزئة مختارة في شهر إبريل/نيسان 2019.

تجدر الإشارة إلى قيام ويسترن ديجيتال بتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات والحلول لتمكين العملاء من تخزين وتحميل ونقل محتوياتهم الشخصية من الصور والفيديوهات بيسر وكفاءة.