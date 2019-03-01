5 تطبيقات تساعد أصحاب المشاريع على وضع خطة عمل ناجحة

لا شك أن وجود فكرة لبدء مشروع أو نشاط تجاري جديد لن تفيد بأي شيء، لانه لابد من وضع هذه الفكرة في خطة مدروسة لضمان نجاحها، فإذا كان لديك فكرة جيدة لبدء نشاط ما ولكنك تفتقر إلى الوقت والموارد والميزانية لوضع خطة عمل Business Plan يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات المخصصة لذلك لمساعدتك في إنشاء خطة عمل بشكل مثالي، وبالفعل يوجد عدد من التطبيقات المصممة لتبسيط عملية صياغة خطة عمل شاملة يمكن تقديمها للبنوك والمستثمرين لتمويل فكرة المشروع.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعد أصحاب المشاريع على وضع خطط عمل ناجحة:

1- تطبيق Business Plan for Startups

يعتبر هذا التطبيق دليل شامل لكتابة خطة العمل خطوة بخطوة لبدء نشاط تجاري جديد بسهولة، حيث يساعدك على تغطية أكثر من 9 خطوات رئيسية لبدء مشروع تجاري ناجح، ويتم شرح كل خطوة من خلال 6-10 مقالات نصية وأمثلة.

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كما يقدم لك التطبيق المشورة والمساعدة والنماذج وأفضل الممارسات في مواضيع مثل مفهوم الأنشطة التجارية، والموارد الشخصية، والفرق بين المنتجات والخدمات، ووصف السوق، والمبيعات والتسويق، والتنظيم، وتطوير الأعمال، والميزانيات، والتمويل، والعديد من الأمور الأخرى ذات الصلة.

كما يمكنك من خلال التطبيق إنشاء خطة العمل الخاصة بمشروعك بسهولة من خلال قوالب مخصصة لذلك عن طريق الإجابة على الأسئلة في قالب خطة العمل، وإدخال الأرقام في قوالب الميزانية.

كما يوفر التطبيق قوالب مخصصة للميزانية المالية والتسويق، ويضم التطبيق أمثلة من خطط العمل لأنواع مختلفة من الشركات الناشئة، بما في ذلك شركات البرمجيات.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

2- تطبيق StratPad Business Plan Writer

يعتبر تطبيق StratPad تطبيق تخطيط استراتيجي يساعد رواد الأعمال في عملية التفكير واتخاذ القرار، ويمكن أن يكون StratPad خيارًا ذكيًا للأشخاص الذين يقومون بكتابة خطة عمل لأول مرة، حيث أنه يوفر العديد من الأدوات الإرشادية المجانية للمبتدئين، بما في ذلك برنامج تعليمي يساعدك على تعلم أساسيات التخطيط الاستراتيجي للأعمال، ومقاطع فيديو للتدريب على وضع خطة العمل المناسبة، وخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك المزيد.

كما يتيح لك التطبيق الإطلاع على أمثلة من خطط الأعمال الاستراتيجية الاحترافية التي تم إنشاؤها من قبل، وتتبع تقدم مشروعك من خلال التقارير.

يتمتع التطبيق واجهة مستخدم أنيقة ومبسطة تم تصميمها خصيصًا لأجهزة آيباد، ويمكنك من خلاله وضع الخطة من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة البسيطة، حيث يتم استخدام إجاباتك لتطوير خطة أعمال كاملة مع توقعات العائدات والرسوم البيانية الملونة والجداول الكاملة.

كما يساعدك التطبيق في إنشاء تقارير فورية مخصصة لنشاطك التجاري وتتضمن مخططات جانت وخطة المشروع والعديد من تقارير العروض المالية، ويمكنك مشاهدتها على الشاشة أو تصديرها كملفات PDF أو DOCX أو CSVs (تنسيق جداول بيانات Excel).

التطبيق متاح على متجر آيتيونز لمستخدمي أجهزة آيباد فقط، وغير متوفر لهواتف آيفون أو أجهزة أندرويد.

3- تطبيق Project Planning Pro

يساعدك تطبيق Project Planning Pro على إنشاء خطة المشروع في أي وقت من خلال إدخال المهام والمدة وتاريخ البدء، ويتيح لك استخدام مخطط جانت التفاعلي لتعديل وتحديث المهام بخطوات بسيطة.

يوفر التطبيق المرونة لإدارة المشاريع، ويتيح لك الخطط بسهولة كملفات PDF أو CSV أو XML.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Business Plan for Entrepreneurs

يمكنك من خلال هذا التطبيق تعلم كيفية كتابة خطة عمل لمشروعك بسهولة، إذا كنت تبحث عن كتابة خطة عمل وليس لديك أدنى فكرة عن كيفية كتابتها فما عليك سوى اتباع الخطوات الموضحة بهذا التطبيق وستحصل على إجابات لجميع أسئلتك.

يمكنك من خلال التطبيق الحصول على مخطط تفصيلي لخطة العمل الخاصة بمشروعك، وتحديد استراتيجية التسويق، مع تقديم تحليل تنافسي.

سوف يزودك التطبيق بأقصى قدر من المعلومات حول الأسواق المتنوعة والمنتجات الجديدة، ويوفر لك كل التطورات التدريجية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Business Plan & Start Your Business

يساعدك هذا التطبيق على كتابة خطة العمل وبدء مشروعك من خلال دراسة كل قسم من خطة العمل لتمكينك من إنشاء خطة عمل مميزة، وبدء مشروعك بأفضل طريقة ممكنة.

كما يوفر لك التطبيق أدوات برمجية ونموذج خطة عمل لمساعدتك في إنشاء خطة مشروعك بشكل خاص أو بالتعاون مع الشركاء.

ويوفر لك أيضًا جدول زمني للمتابعة خطوة بخطوة من مرحلة التخطيط حتى مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى أدوات تخطيط الأعمال والتحفيز، ويمكنك الحصول على المزيد من المساعدة والتدريب والحصول على المزيد من الدورات التعليمية وكتب إدارة الأعمال، كما يقدم لك نصائح حول التسويق، وإستراتيجية المنتج، وفهم السوق المستهدف، وجمع التمويل وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.