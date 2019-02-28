شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تهمة التجسس تهدد جوجل.. الكونجرس يحقق فى اكتشاف ميكروفون بأحد أنظمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض جوجل للمساءلة من جانب الكونجرس الأمريكي بعد انتشار الأخبار الأسبوع الماضى عن اكتشاف ميكروفون بنظام الأمان Nest Secure التابع لها، والذى لم يكن أحد يعرف عن وجوده، ويسعى الكونجرس للحصول على إجابات من الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاى.



جوجل nest

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، كان Nest Guard التابع للشركة، وهو جهاز صغير يتواصل مع أجهزة الاستشعار الأخرى فى نظام أمان Nest Secure موجود في السوق منذ 2017، ولكن لم يحدث اكتشاف الميكروفون إلى أن قررت جوجل تحويل الجهاز إلى متحدث مساعد يعرفه المستهلكون.

وتم حذف هذه التفاصيل من المواصفات التقنية للجهاز، وهو الأمر الذى يريد معرفة سببه الكونجرس، من حيث عدة جوانب وهى كيف يمكن أن يحدث ذلك وهل علينا أن نقلق حيال أى أجهزة أخرى من جوجل، حيث تطرح لجنة التجارة في مجلس الشيوخ ستة أسئلة.

تسأل اللجنة أسئلة عما ستفعله جوجل لتصحيح هذا الخطأ، وإذا حذفت الشركة أى شىء آخر من هذه المواصفات التقنية أو غيرها، وإذا كانت جوجل على دراية بأطراف خارجية تستخدم الميكروفون لأغراض غير مصرح بها .

ويريد الكونجرس معرفة ما إذا كان الميكروفون قد تم اختراقه، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك فى هذه المرحلة.

وجاء في الرسالة المقدمة من اللجنة للكونجرس: "إن فشل جوجل في الكشف عن ميكروفون داخل منتج Nest Secure يطرح أسئلة خطيرة حول التزامها بشفافية المستهلك والكشف عنه"، ويجب أن يرد بيتشاى حتى 12 مارس، وقد طلب الكونجرس إحاطته الشخصية فى 29 مارس.