ميزة التعرف على الوجه في Galaxy S10 يمكن خداعها بسهولة عن طريق صورة للمالك

فاطمة أيت طالب - دبي - مع Galaxy S10، يبدو أن شركة سامسونج تخلصت من تقنية التعرف على قزحية العين والإعتماد بدلا من ذلك على مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة وميزة التعرف على الوجه. إذا كنت تخطط لشراء هذا الهاتف، فيجب عليك الأخذ بعين الإعتبار أن ميزة فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه قد لا تكون الوسيلة الملائمة لتأمين هاتفك.

ويرجع السبب في ذلك إلى فيديو نشره موقع MobiFlip.de على تويتر يتم فيه تخطي ميزة التعرف على الوجه في الهاتف Galaxy S10 بإستخدام صورة فوتوغرافية. الآن لكي نكون منصفين، لم تتحدث سامسونج كثيرًا عن ميزة التعرف على الوجه أثناء الإعلان عن الهاتف، لذلك فمن الممكن أن تكون الشركة قد قررت القيام بذلك عن قصد لأنها تستخدم نسخة بدائية جدًا من هذه الميزة والتي لا ترتقي إلى المستوى الذي نتطلع إليه جميعًا.

في الوقت نفسه، هذا مخيب للآمال بعض الشيء لأننا نرى الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، مثل Huawei و Xiaomi تحقق بعض النجاح مع تقنيات التعرف على الوجه الخاصة بها. ومع ذلك، يجب ألا تكون سريعًا في الحكم Galaxy S10 بناءً على هذا الفيديو، فمن الممكن أن تقوم شركة سامسونج بتحسين هذه الميزة مستقبلاً من خلال تحديث برمجي. وأضف إلى ذلك، أن Galaxy S10 يضم مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية، وهو المستشعر الذي يقال أنه أكثر أمانًا من مستشعرات بصمات الأصابع البصرية.

يمكن خداع مستشعرات بصمات الأصابع البصرية العادية بإستخدام أشياء مثل صورة بصمة إصبعك أو بصمة إصطناعية. العملية ليست سهلة تمامًا، ولكنها لا تزال تشكل مصدر قلق. ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن تقنية التعرف على الوجه الأكثر أمانًا الآن هي Face ID المستخدمة في هواتف iPhone الحديثة.