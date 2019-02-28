هواتف Galaxy S10 ستأتي مع المحفظة الخاصة بها للعملات الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت شخصًا يحب التداول بالعملات الرقمية، ولديك القليل منها، فقد يكون Galaxy S10 هو الهاتف المناسب لك. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن شركة سامسونج أكدت لنا بأن هواتف Galaxy S10 الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرًا ستأتي مع محفظة خاصة بها للعملات الرقمية تدعى ” Samsung Blockchain Keystore “.

هذه في الأساس عبارة عن محفظة للتخزين البارد والتي يمكن إستخدامها لتخزين مجموعة متنوعة من العملات الرقمية والتي تشمل Bitcoin و Ethereum و Cosmo Coin. وبالإضافة إلى محفظة العملات الرقمية، فقد أعلنت شركة سامسونج أيضًا أن الهاتف سيدعم بعض التطبيقات اللامركزية ( Decentralized Apps )، وستكون Cosmochain واحدة من الشركاء الأوائل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها سامسونج الإستفادة من تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية. وعلاوة على ذلك، فهي ليست كذلك أول شركة تطلق هاتفًا ذكيًا يعتمد على هذه التكنولوجيا أيضًا. أعلنت شركة HTC عن إمكانية شراء الهاتف HTC Exodus 1 بإستخدام أموال حقيقية بعدما كانت الشركة تقبل إمكانية شراء هذا الهاتف بإستخدام العملات الرقمية فقط.

ومن غير الواضح ما إذا كان دعم العملات الرقمية ستكون هي الميزة التالية سنبدأ برؤيتها على المزيد من الأجهزة في المستقبل، ولكن في الوقت الراهن، سوف تحصل على محفظة العملات الرقمية في الهاتف Galaxy S10 الخاص بك. ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كانت شركة سامسونج تخطط لجلب هذه الميزة إلى هواتف Galaxy القديمة أم لا.

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