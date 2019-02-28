انت الان تتابع تفاصيل خبر ميزات استثنائية وسعر مرتفع.. تعرّف على أول "هاتف غبي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - قدمت شركة "بونكت" السويسرية هاتفاً "غبياً" صغيراً مع شاشة صغيرة يدعى "Punkt MP02"، لا يحتوي على أي تطبيقات أو وسيلة للاتصال بالإنترنت.

جاء ذلك في إطار مشاركة العلامة التجارية السويسرية "بونكت" في المؤتمر العالمي للجوال "MWC 2019" بمدينة برشلونة الإسبانية، موضحة أن سعر هذا الجوال قد يصل إلى 400 دولار أمريكي.

وسوَّغت العلامة التجارية ارتفاع سعر الهاتف بالنظر إلى تصميمه الأنيق وخفة وزنه وميزاته الحديثة، مثل الصوت عالي الجودة مع إلغاء الضوضاء، والشحن من خلال منفذ "micro-USB"، والشاشة المضادة للانعكاس، وغلاف مضاد للبصمات.

وتزعم العلامة التجارية أن الهاتف قادر على تخليص المستخدمين من "السموم الرقمية"، وأنه أداة مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون التوقف عن إدمان استعمال الهواتف الذكية، حيث لا يستطيع الهاتف المحمول "MP02" القيام بأكثر من إرسال النصوص وإجراء المكالمات الهاتفية.

ويعاني أغلب الأشخاص الالتصاق بالأجهزة الذكية، إلى جانب المعاناة من متلازمة الاهتزاز الوهمية، ويقول الخبراء إن هذا الأمر يعتبر علامة على أن الشخص أصبح أكثر اعتماداً على هاتفه المحمول.

ويذكِّر هذا التصميم البسيط بنسخة القرن الـ21 من هواتف "نوكيا" المعروفة منذ التسعينيات. ومع ذلك، فإن الهاتف أخف وزناً بكثير، وأقل سُمكاً أيضاً، ويعمل مع بطاقات الاتصال ذات الحجم الحديث.

ويزن الهاتف 88 غراماً فقط، أي ما يقارب نصف وزن جهاز iPhone XS، الذي يزن 177 غراماً، ويأتي بعدة ألوان هي: البني والأسود والأبيض، ويعمل مدة تصل إلى 12.5 يوماً على شحنة واحدة، ويتوافر "MP02" بـ17 لغة.

ويحتوي الهاتف على أدوات بسيطة، وضمن ذلك الآلة الحاسبة والتقويم والساعة والمؤقت والملاحظات، إلى جانب اتصال "4G LTE"، لكنه يعمل فقط كنقطة اتصال للأجهزة، مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية، وذلك لأن الهاتف نفسه ليس لديه إمكانات تصفُّح الويب.

ويتميز "الهاتف الغبي" بهيكل صلب وخفيف ومدعوم بالألياف الزجاجية وطبقة مقاومة للتآكل، وهو مجهز بشاشة LCD محميَّة بطبقة من زجاج "Gorilla Glass"، ويعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد، ولديه حماية بلاك بيري الآمنة.