شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لإطلاق أداة للحد من استهداف المستخدمين بالإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيضطر مستخدمو فيس بوك الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصيتهم من المعلنين إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً، إذ كشفت الشبكة الاجتماعية أن أداة "حذف السجل" Clear History، والتى ظهرت فى أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا فى أوائل عام 2018، ستصبح أخيراً متوفرة فى وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اعترفت الشركة سابقاً أن إطلاق هذه الأداة استغرق وقتا أطول من المتوقع، فبسبب غيابها أصبح الكثيرون محبطين بسبب أعذار الشركة غير المنطقية طوال عام تقريباً.

واكتشف التحقيق الذى أجراه موقع BuzzFeed مؤخرًا سبب تعثر فيس بوك في جهوده لاطلاق أداة Clear History، وأكد متحدث باسم فيس بوك بأن الموقع يخطط لإطلاقها هذا الربيع.

وتُمكّن أداة Clear History المستخدمين من حذف أى بيانات تتعقب مواقع الويب التي زاروها، بالإضافة إلى مسح أي سجلات للإعلانات التي ضغطوا عليها أثناء تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

وقال "ديفيد وينهر" المدير التنفيذى لفيس بوك للحضور فى مؤتمر Morgan Stanley Technology, Media and Telecom أن الأداة ستكون جاهزًة للمستخدمين في الأشهر القادمة.

وأوضح أيضًا إن المستثمرين يجب أن يدركوا أنها قد تجعل من الصعب على العلامات التجارية استهداف المستخدمين بالإعلانات عند التمرير عبر فيس بوك.