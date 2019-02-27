شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق تليجرام يطلق حزمة تحديثات جديدة.. تشغيل الفيديوهات تلقائيا أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة القائمة على تطوير Telegram تحديثًا جديدًا يجلب مجموعة من الميزات الجديدة، من أهمها تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

ووفقاً لموقع fonearena التقنى الهندى، سيتم تشغيل مقاطع الفيديو الصغيرة بدون صوت، وفى حالة الرغبة فى سماع الصوت ما عليك سوى الضغط على أزرار الصوت على جهازك.

وعلاوة على ذلك، سيحصل التطبيق أيضًا على إعدادات تلقائية جديدة للتحكم فى استخدام البيانات، والتى ستشمل طرق جديدة للتبديل بين الاستخدام المنخفض والمتوسط ​​والمرتفع للهاتف وكذلك التجوال والواى فاى.

ويجلب التحديث الجديد أيضا تحكمًا أكبر فى استخدام البيانات الخاص بك، إذ يمكنك إعداد التنزيلات التلقائية يدويًا حسب نوع المحادثة أو نوع الوسائط أو حجم الملف، وسيتذكر التطبيق هذه التغييرات ويحفظها كإعداد مسبق.

كما ستعرض قائمة الخروج العديد من البدائل، وهى: إضافة حساب جديد، أو تعيين رمز مرور، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت، أو تغيير رقم الهاتف، أو الاتصال بالدعم.

كما يمكن للمستخدمين الذين لديهم أرقام هواتف أو حسابات متعددة التبديل بسهولة بين ما يصل إلى ثلاثة أرقام بدون تسجيل الخروج.