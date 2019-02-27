المفصل Dragonhinge المصمم من قبل TCL سيستخدم في المزيد من الأجهزة القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، رأينا العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي. لقد رأينا شركات مثل سامسونج تكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وشركة Huawei تقوم هي الأخرى بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X. ونتيجة لذلك، فنحن لم نستغرب عندما رأينا أن الشركات الأخرى تتطلع بدورها لإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي.

ويشمل ذلك شركة TCL الصينية التي قامت بالكشف عن عدة نماذج أولية لأجهزة قابة للطي والتي تحققت بفضل تصميم المفصل Dragonhinge الحاصل على براءة إختراع. في حين أن الحصول على شاشة مرنة غير قابلة للكسر هي إحدى الميزات الرئيسية للهواتف الذكية القابلة للطي، فالمفصل يلعب أيضًا دورًا مهمًا، ومع Dragonhinge، تأمل شركة TCL في أن تتمكن من إنشاء جميع أنواع الأجهزة القابلة للطي التي تخطط لها وإطلاقها في العام المقبل.

متحدثًا إلى موقع CNet، قال المدير العام للتسويق في شركة TCL، السيد Stefan Streit : ” نحن نرى الفرصة لتكوين وجلب شيء جديد إلى السوق… لأن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك بها طي الأجهزة. نحن لا نريد أن نقوم بنفس الأشياء المعتادة “.

في الأسبوع الماضي، أفيد أن الشركة تعمل على مجموعة مختلفة من الأجهزة القابلة للطي بتصاميم مختلفة، وقد عرضت الشركة النماذج الأولية من هذه الأجهزة بالفعل في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. في الوقت الراهن، لا تزال الأجهزة القابلة للطي باهظة الثمن إلى حد كبير، ولا تزال فائدتها غير واضحة، ولكن يبدو أن شركة TCL ملتزمة بإطلاق الأجهزة القابلة للطي في المستقبل.

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