تكنولوجيا: View 20 يأتي بنمط خاص بالألعاب يعمل على تحسين آداء المعالج بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة Honor نمط جديد للألعاب في هاتفها المميز Honor View 20، حيث يأتي نمط Gaming+ لدعم أعلى آداء من رقاقة معالج Kirin 980 بتحسينات بنسبة 20%، وذلك عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي.

أعلنت شركة Honor خلال مؤتمرها الذي عقد في فعاليات MWC، أن إصدارها الأخير من الهواتف المميزة View 20 قد حقق مبيعات تصل إلى 1.5 مليون وحدة منذ إنطلاقه للبيع، كما أنه الأعلى مبيعاً في متجر أمازون في فرنسا.

ويأتي هاتف Honor View 20 بنمط خاص يدعم المستخدمين بتجربة ألعاب مميزة، من خلال تحسين آداء رقاقة المعالج Kirin 980 بنسبة 20% مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على التنبؤ بالسرعة الأنسب من رقاقة المعالج وكرت الشاشة لإنتاج إطارات بمعدل جيد مع عرض إنسيابي للإطارات عند 60 إطار لكل ثانية.

كما تعمل شركة Honor في الوقت الحالي على إضافة تحسينات أيضاً في جودة عرض الصورة إلى HDR مع دعم تقنية Vulcan التي تقدمها شركة Epic Games قريباً في لعبة Fortnite، حيث يمكن لنمط Gaming+ في هاتف View 20 أن يقدم تحسينات في آداء المعالج بنسبة 20% مع إضافة تقنية Vulcan في لعبة Fortnite.

يذكر أن التطورات الجديدة في هاتف View 20 ولعبة Fortnite تأتي في إطار الشراكة الجديدة التي عقدت بين شركتي Honor و Epic Games.

أيضاً من المقرر أن يدعم مستشعر 3D ToF في هاتف View 20 تتبع حركة الجسم في الألعاب ثلاثية الأبعاد، وهي الخطوة الأولى نحو دعم تقنية الواقع المعزز في التسوق، ومواقع التواصل الإجتماعي.

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