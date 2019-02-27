شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات الهواتف الذكية فى البرتغال تتجاوز 900 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت مبيعات الهواتف المحمولة الذكية فى البرتغال 900 مليون يورو العام الماضى، وأفادت البيانات الواردة فى بحث لمجموعة استشارية أن البرتغاليين ابتاعوا أجهزة أقل من الهواتف الذكية خلال عام 2018، لكنهم دفعوا 328 يورو لكل وحدة فى المتوسط.

وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى أن الاستهلاك فى مجال الاتصالات يعد الموضوع الرئيسى فى المؤتمر العالمى للهاتف المحمول لهذا العام المنعقد حاليا فى برشلونة بإسبانيا ويختتم غدا الخميس.