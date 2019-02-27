تكنولوجيا: عالمة تحذر من سرقة آثار أقدام "آرمسترونج" على القمر وبيعها مستقبلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت ميشيل هانلون أستاذ الآثار فى جامعة "ميسيسيبى" الأمريكية من إمكانية سرقة آثار أقدام رائد الفضاء نيل آرمسترونج على سطح القمر وبيعها مستقبلا، فى ظل عدم وجود قانون واضح يمنع اللصوص من تخريب المعالم التى تحمل أهمية تراثية فى الفضاء أو بيعها.

وأوضحت العالمة الأمريكية أن الأضرار التى ألحقها السياح بمعالم مهمة كضريح الإمبراطور الأول تشين لا يمكن محوها، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون يمنع دهس آثار الأقدام المطبوعة على القمر أو محوها أو استخراجها من أرض القمر وبيعها فى مزاد.

وقالت: "تحمى قوانين قائمة التراث العالمى للأمم المتحدة أماكن مثل لوحات الكهوف القديمة، وإن أردنا الحفاظ على المعالم فى الفضاء فى عهد السياحة الفضائية، فعلى الحكومات حماية تلك المعالم قبل حصول أى كارثة".

وأشارت إلى أن كثيرين يطالبون بقوانين فضاء أفضل وأشمل، إذ تعانى القوانين الموجودة اليوم من مشكلات كثيرة، معربة عن أملها أن يجد المجتمع الدولى حلًا لذلك قبل البدء فى السفر فى رحلات سياحية إلى الفضاء.