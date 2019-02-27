فيسبوك تعتزم إطلاق أداة “مسح سجل التصفح” في 2019

قال ديفيد واينر، المدير المالي لشركة فيسبوك، يوم الثلاثاء إن فيسبوك ستطلق ميزة “مسح سجل التصفح” في وقت لاحق من هذا العام، ليؤجل بذلك إطلاق الميزة التي كانت منتظرةً العام الماضي، والتي سوف تضر بفيسبوك نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات.

وكانت فيسبوك قد قالت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إن أداة الخصوصية التي كانت قد وعدت بها، والتي ستسمح للمستخدمين بمسح سجل التصفح الخاص بهم على الشبكة الاجتماعية، ما زالت قيد التنفيذ ولا يُتوقع إطلاقها حتى عام 2019.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ومؤسسها، مارك زوكربيرج، في شهر أيار/مايو الماضي أن الشركة تعمل على بناء ميزة تسمى “مسح السجل” وتتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم.

وقال المدير المالي لفيسبوك إن الميزة ستجعل من الصعب على فيسبوك استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل أطراف ثالثة لعرض إعلانات مستهدفة المستخدمين. وقال واينر في مؤتمر مورغان ستانلي للتقنية والإعلام والاتصالات لعام 2019 في سان فرانسيسكو: “على نطاق واسع ، فإن (مسح السجل) يعطينا بعض الرياح المعاكسة من حيث القدرة على الاستهداف بفعالية كما كان من قبل”.

وتأتي تصريحات واينر بعد أن صرح ديفيد باسر، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك وقائد فريق الخصوصية واستخدام البيانات أواخر العام الماضي بتأجيل إطلاق الميزة إلى العام الحالي، وقال في بيان: “نريد بناء شيء مفيد حقًا للجميع على فيسبوك”. وأضاف: “نفضل أن نأخذ الوقت لجعلها كما يجب بدلًا من التعجل”.

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وقال باسر إن فيسبوك تنوي البدء في اختبار الأداة في ربيع 2019، ولكن مع وجود نحو 2.3 مليار مستخدم على الشبكة الاجتماعية، لا تزال فيسبوك تواجه تحديات أثناء بناء ميزة الخصوصية، على حد قوله. إذ إن فيسبوك تنظم بيانات تصفح الويب حسب التاريخ، ولكن لتقديم ميزة “مسح السجل” تتطلب تنظيمها حسب كل مستخدم.

يُشار إلى أن فيسبوك تتعرض لضغوط للقيام بالمزيد لحماية خصوصية المستخدم بعد ظهور فضيحة خصوصية البيانات في شهر آذار/مارس الماضي. في ذلك الوقت، وجد أن Cambridge Analytica، وهي شركة استشارية في المملكة المتحدة، حصلت على البيانات الشخصية لما يقرب من 87 مليون مستخدم في فيسبوك دون إذن منهم.