أبرز ما تم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019

يُعتبر المؤتمر العالمي للجوال Mobile World Congress – والذي يُعرف اختصارًا بـ MWC – أحد أكبر الأحداث التقنية التي تُقام كل عام في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير/شباط، حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات كل ما هو جديد لديها.

كانت نسخة هذا العام من المؤتمر MWC 2019 ناجحة ومبهرة مع أكثر ابتكارات المحمول إثارة للاهتمام والتي لم نشهد مثلها منذ سنوات، لقد استحوذت الهواتف القابلة للطي على الاهتمام الأكبر وكذلك شبكات الجيل الخامس 5G، حيث كان من المستحيل تجنب هذه التوجهات الكبيرة في أكبر حدث للهواتف في العالم.

وكما هو متوقع سيطرت شركتي سامسونج وهواوي على 2019 MWC بهواتف متطورة مثل سلسلة Galaxy S10 وهواتف Galaxy Fold و Mate X القابلة للطي، كما كان هناك بعض المفاجآت مثل الجيل الثاني من نظارة HoloLens 2 من مايكروسوفت، ولذلك فقد عاد مؤتمر MWC 2019 ليصبح أكثر إثارة وجذبًا للانتباه.

فيما يلي أبرز ما تم عرضه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019:

1- Samsung Galaxy S10

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على هامش مشاركتها في المؤتمر أعلنت شركة سامسونج عن ثلاثة هواتف جديدة هم: Galaxy S10 و+Galaxy S10 و Galaxy S10E، وقد حازت السلسلة Galaxy S10 على اهتمام كبير لعدة أسباب منها التصميم الأنيق الجديد الذي يعتبر أكبر تغيير في التصميم في سلسلة Galaxy S في السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى زيادة حجم الشاشات وكونها أصبحت أكثر وضوحًا بفضل تقنية Dynamic OLED الجديدة، وبطاريات أكبر، وأداء أسرع وأقوى، والمزيد من الكاميرات، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

2- Nokia 9 PureView

كان التوجه العام للهواتف الذكية هذا العام هو دعم ثلاثة كاميرات خلفية، إلا أن شركة HMD أعلنت في إطار مشاركتها في مؤتمر MWC 2019 عن هاتفها الرائد المنتظر Nokia 9 PureView الذي يأتي مع 5 كاميرات خلفية.

تعتبر الكاميرات الخمس في هاتف نوكيا 9 PureView هي أقوى نظام كاميرا للهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تأتي الخمس كاميرات الخلفية بنفس الدقة وهي 12 ميجابكسل، اثنتين منها للتصوير الملون، و3 للتصوير أحادي اللون، وهي قادرة على التقاط صور مذهلة بمزيد من التفاصيل مع نطاق ديناميكي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

كما أعلنت شركة HMD عن تعاونها مع شركة أدوبي لتحرير الصور بواسطة برنامج Adobe Lightroom، وكذلك تعاونها مع شركة جوجل لجعل تطبيق الصور التابع لها Google Photo يدعم الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الهاتف.

3- Microsoft HoloLens 2

استطاعت شركة مايكروسوفت جذب الانتباه في معرض MWC هذا العام بالإعلان عن الجيل الثاني من نظارتها HoloLens 2 للواقع المختلط.

ولكن الإصدار الجديد من النظارة ليس موجهًا للمستهلكين ولكنه مصمم للأعمال والمشاريع والتي يمكن للشركات استخدامها لتدريب العمال بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتقديم تعليمات خطوة بخطوة.

قامت مايكروسوفت بتقديم العديد من التحسينات في HoloLens 2 حيث أصبحت أكثر أناقة وأخف وزناً وأكثر متانة بسبب بنية جديدة من ألياف الكربون التي تضع معايير جديدة للراحة أثناء الارتداء.

كما تدعم النظارة الجديدة أكثر من ضعف مجال الرؤية بالمقارنة مع الجيل الأول من النظارة بفضل شاشة 2K MEMS المصممة حديثًا، والتي تتميز بتتبع العين لأول مرة، كما أنها جاءت أرخص من حيث السعر فهي تكلف 3500 دولار مقارنة بـ 5000 دولار لسعر نظارة الجيل الأول.

خطف هاتف هواوي Mate X القابل للطي الأنظار في مؤتمر 2019 MWC، حيث ضم عدة ميزات جعلته يتفوق على هاتف سامسونج Galaxy Fold، يتمتع Mate X بتصميم أجمل فهو يُطوى للخارج بعكس هاتف سامسونج ويأتي بشاشة أكبر تصبح عند فتحها بمقاس 8 إنش وبدقة 2480×2200 بكسل، مقارنة بحجم شاشة Galaxy Fold التي تصل إلى 7.3 إنش عند فتحها.

وفي وضع الإغلاق يصبح حجم الشاشة الأولى أو المواجهة لعين المستخدم 6.6 إنش مع نسبة أبعاد 19:9 وبدقة 2480×1148 بكسل، أما الشاشة الأخرى فسيكون حجمها 6.38 إنش مع نسبة أبعاد 25:9 وبدقة 2480×892 بكسل.

بالإضافة إلى أن الهاتف لديه إمكانية اتصال أسرع حيث يدعم تقنية 5G، وسيتم إطلاق الهاتف خلال شهر يوليو القادم بسعر 2600 دولار .

5- Oppo 10x optical zoom

إذا كنت أحد المهتمين بالتكبير البصري في هاتفك عند التصوير فشركة أوبو Oppo تقدم لك ما ترغب فيه.

لقد فاجأت شركة أوبو الصينية الوسط التقني قبل بضع سنوات بنظام كاميرا ذو حساسات للتكبير البصري لخمس أضعاف 5x ، ولكنها هذا العام تقدم تقنية تكبير بصري تصل إلى 10 أضعاف 10x optical zoom.

6- حاسوب هواوي MateBook X Pro

إلى جانب الكشف عن هاتف Mate X القابل للطي قامت شركة هواوي أيضًا بتحديث حاسوبها MateBook X Pro الذي يعد أحد أفضل الحواسيب المحمولة لعام 2018، ولا يزال الجيل الثاني من الحاسوب يتمتع بتصميم أنيق وخفيف الوزن كما كان من قبل ويعمل بنظام التشغيل Windows 10، كما أن لوحة المفاتيح، وكاميرا الويب المنبثقة، والشاشة التي تعمل باللمس مازالوا بنفس التصميم، ولكن المواصفات الداخلية كلها جديدة، حيث يعمل بمعالجات الجيل الثامن السريعة i7 وi5 من إنتل، وبطاقة رسوميات من إنفيديا GeForce MX150 أكثر قوة، وذاكرة وصول عشوائي من نوع GDDR5 بسعة 2 جيجابايت، ما يجعله من أقوى الحواسيب المحمولة فى السوق.

7- هاتف Galaxy S10 5G

كانت الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G أحد أبرز توجهات مؤتمر 2019 MWC، ولكن الأبرز بينهم كان هاتف سامسونج Galaxy S10 5G، الذي جاء بشاشة أكبر بحجم 6.7 إنش وبدقة 3040×1440 بكسل (كثافة 502 بكسل في الإنش)، وتدعم تقنية Dynamic AMOLED الجديدة، وكاميرا خلفية رباعية الأولى بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4، وتركيز تلقائي ومثبت صورة بصري OIS، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت صورة بصري OIS وتقريب بصري 2x ، والربعة للتصوير ثلاثي الأبعاد 3D hQVGA.

والكاميرات قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بسرعة 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بسرعة 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR

الكاميرا الأمامية مزدوجة الأولى بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، مع تركيز تلقائي والأخرى للتصوير ثلاثي الأبعاد 3D hQVGA، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K مثل الكاميرا الخلفية.

كما يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4500 ميلي أمبير/ساعة وتدعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

8- LG V50 ThinQ

في الوقت الذي قررت معظم الشركات التوجه للهواتف القابلة للطي، قررت شركة إل جي LG أن تسلك طريقًا مختلفًا من خلال دعم هاتفها بشبكات الجيل الخامس 5G الرائدة.

جاء هاتف V50 ThinQ بغطاء حماية يتضمن شاشة ثانوية، مما يسمح بتحويله إلى هاتف قابل للطي ولكن بشكل مختلف وسعر أوفر من هاتفي سامسونج وهواوي.

هو بالتأكيد ليس مثيرًا للاهتمام مثل الهاتف القابل للطي، ولكن LG طورت في الشاشة الثانوية التي جاءت من نوع OLED بقياس 6.2 إنش وبدقة 2160×1080 بكسل، كما يمكنك من خلاله القيام ببعض الحيل فعلى سبيل المثال يمكنك تمرير المحتوى من شاشة إلى أخرى باستخدام تمرير سريع بثلاثة أصابع three-finger swipe.

9- Sony Xperia 1

يعتبر هاتف Xperia 1 أفضل هاتف من سوني منذ سنوات، كما أنه لا يشبه أى هاتف آخر أُعلن عنه في مؤتمر 2019 MWC. ليس لديهاnotch في شاشته ولا يدعم 5G أو تصميم قابل للطي. ولكنه يحتوي على شاشة عرض بدقة 4K HDR ذات نسبة طول إلى عرض 21: 9 من نوع OLED، الشاشة طويلة جدا كما أنه أول هاتف من سوني بكاميرا خلفية ثلاثية.

10- SanDisk Extreme 1TB microSD card

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال Western Digital عن بطاقة الذاكرة الجديدة SanDisk Extreme التي توفر سعة 1 تيرابايت، وهو أسرع بطاقة ذاكرة بهذه السعة في العالم.

وأعلنت الشركة أن البطاقة ستوفر سرعات قراءة تصل إلى 160 ميجابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، وهي ذات سرعة بطاقة الذاكرة microSD بسعة 400 جيجابايت التي أعلنت عنها الشركة العام الماضي.