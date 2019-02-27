6 تطبيقات مهمة لأطباء العيون

أصبح العالم يعتمد بشكل متزايد على استخدام التطبيقات في معظم المجالات، ولا يعد مجال طب العيون استثناءًا من ذلك، حيث بدأ العديد من أطباء العيون في الاستفادة من تطبيقات الهواتف المخصصة لمجالهم والتي تعمل على تسهيل إدارة مهام عملهم اليومية.

وقد شهدت متاجر التطبيقات ظهور عدد كبير من التطبيقات الطبية ومنها التطبيقات المخصصة لأطباء العيون وفيما يلي 5 من أهم هذه التطبيقات:

1- تطبيق Essential Eye

يقدم Essential Eye تجربة تعليمية ثلاثية الأبعاد رائعة مع رسوم متحركة مذهلة لتشريح العين، ويشمل حوالي 52 من الرسوم المتحركة تغطي العين وأمراضها وكيف يتم استخدام العدسات لتصحيح الرؤية، وجراحة العيون بالليزر، وحتى الجلوكوما وعمى الألوان.

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التطبيق يتيح لك المعلومات مع النطق الصوتي الصحيح لها، ويمكنك عرض العين داخل الجمجمة أو القطاع العرضي لها للإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بتشريحها.

يسمح التطبيق لأطباء العيون والجراحة بالتوقف والتقاط أي رسوم متحركة، والتعليق على صور معينة داخل الرسوم المتحركة، ويمكن أيضا إرسال هذه الملاحظات عبر البريد الإلكتروني.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، ويدعم إعدادات مسبقة وقابلة للتخصيص وخيارات بحث متعددة.

التطبيق متاح لكل مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 9.99 دولار، ولكنه غير متاح لأجهزة أندرويد.

2- تطبيق Ophthalmology pocket

يعتبر تطبيق Ophthalmology pocket دليل مرجعي سريع لأطباء العيون حيث يقدم لهم مجموعة كبيرة من أمراض العيون ابتداءًا من الأمراض الشائعة مثل الجلوكوما وحتى الأمراض النادرة مع توضيح الأعراض وكيفية التشخيص والعلاج.

كما يضم التطبيق صور لاختبار عمى الألوان ومخططات اختبار حدة البصر، وتشريح للعين لمساعدة الأطباء في العمليات الجراحية الخاصة بالعيون.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 5.99 دولار.

3- تطبيق Atlas of Ophthalmology

يُساعد هذا التطبيق أطباء العيون على القيام بالتشخيص الدقيق حيث يوفر لهم حوالي 6000 تشخيص وصورة لأمراض العيون، ابتداءًا من الأمراض الشائعة مثل الجلوكوما، أو ضمور الشبكية المرتبط بالعمر وحتى الأمراض نادرة مثل مرض M.Stargardt.

يوفر التطبيق لكل مرض أو حالة صورًا بالألوان مع أوصاف موجزة للأعراض والنتائج المرتبطة بها والتشخيص وكيفية العلاج، كما أنه متاح بـ 8 لغات.

يضم التطبيق قسم عن العلاجات الجراحية ومناقشة أحدث تقنيات جراحة العين، كما يتيح لك التطبيق حفظ الصور المفضلة على جهازك أو مشاركتها مع الآخرين عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

4- تطبيق Smart Optometry

يُساعد تطبيق Smart Optometry أطباء العيون في تقديم أفضل رعاية لمرضاهم من خلال 16 اختبارًا تفاعليًا دقيقًا وبسيطً من بينها اختبارات طول النظر وقصر النظر ورؤية الألوان وغير ذلك الكثير، كما أنه متاح بحوالي 9 لغات .

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، فما عليك سوى اختيار الاختبار المقرر إجراءه للمريض ثم قراءة الإرشادات القصيرة لإجراءه، ثم تنفيذه وسيعطيك التطبيق النتيجة النهائية.

عادةً ما يتطلب فحص العين من أطباء العيون ومتخصصي الرعاية إجراء عمليات حسابية مما قد يتيح فرصة للخطأ، ولكن تطبيق Smart Optometry يساعدك على التخلص من هذه المخاطر مع الحسابات الدقيقة والتشخيصات التي يقوم بها، كما يدعم التطبيق عدد من الآلات الحاسبة المفيدة التي تساعدك في مرحلة التشخيص.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق UpToDate

يُتعبر تطبيق UpToDate قاعدة بيانات مليئة بالمعلومات الطبية، يمكنك من خلاله البحث عن أكثر من 8500 موضوع طبي، وتعيين الإشارات المرجعية واسترداد المعلومات التي تمت مراجعتها مؤخرًا بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوى على مناقشات أكثر من 4,400 خبير مع تحديث المواضيع والمعلومات باستمرار مما يُساعدك على اتخاذ القرارات التشخيصية للمريض.

كما يمكنك من خلاله الحصول على إشعارات حول الموضوعات التي قرأتها من قبل والمعلومات ذات الصلة بها، مع إمكانية البحث عن المعلومات الطبية بالعديد من اللغات، والوصول إلى أكثر من 10000 من الرسوم التوضيحية والجداول والآلات الحاسبة الطبية وغيرها.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يتوفر منه إصدار ويب.

6- تطبيق My Eye Anatomy

يوفر تطبيق My Eye Anatomy لأطباء العيون دراسة تشريح العين بالتفصيل ويسمح بتدوير 360 درجة حول نموذج ثلاثي الأبعاد واقعي للغاية.

يتيح التطبيق النطق الصوتي لجميع المصطلحات التشريحية، ويمكن تحديد كل جزء على حدة لعرض اسم الجزء أو قراءة المعلومات ذات الصلة.

يتمتع التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، ويدعم خيارات بحث متعددة، كما يسمح بمشاركة لقطات الشاشة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.