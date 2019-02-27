تكنولوجيا: إنرجايزر تعلن عن هاتف ذكي ببطارية 18,000 مللي أمبير.. تعرف على مواصفاته!

أعلنت شركة “إنرجايزر” Energizer، الأمريكية الشهيرة في مجال البطاريات، عن هاتف ذكي يعمل ببطارية 18,000 مللي أمبير ساعة، تدوم لتشغيل الفيديو بصورة متواصلة لمدة يومين كاملين، أو لعمل المكالمات لمدة تزيد عن الأسبوعين، دون الحاجة لشحن الهاتف.

وكشفت إنرجايزر Energizer عن هاتفها خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC، المنعقد في برشلونة بأسبانيا في الفترة بين 25 إلى 28 فبراير الجاري.

ويبدو هاتف إنرجايزر الجديد كما لو كان “باور بانك” تم تركيب شاشة عليه، فسمكه 18 مم تقريبا، أما شاشته فمن نوع LCD بقياس 6.2 بوصة، ويعمل بمعالج “ميدياتك” MediaTek، وبذاكرة وصول عشوائي (رام) 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ولا يحتوي هاتف إنرجايزر الجديد على نتوء (نوتش)، وقد تم تصميم الكاميرا الأمامية من النوع المنبثق، حيث تختفي داخل جسم الهاتف إلى حين استدعاءها، والكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 2 و16 ميجابكسل، أما الخلفية فثلاثية العدسات بدقة 12 ميجابكسل مدعومة بعدستين 2 و5 ميجابكسل.

ولم تكشف إنرجايزر Energizer بعد عن السعر المحدد لهاتفها، ولا عن موعد طرحه في الأسواق.