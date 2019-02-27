شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سباق الخير.. صاحب شركة أمازون يتخطى بل جيتس فى الأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم بيزوس جيف الذى يملك شركة أمازون، التى تقدر قيمتها بنحو 137 مليار دولار، بمبلغ مليارى دولار كتبرعات خلال عام 2018، فى الأعمال الخيرية.

ووفقًا لأحدث تصنيف لأهم 50 مانحًا أمريكيًا تم جمعها من قبل Chronicle of Philanthropy، فإنه قدم فى الواقع تبرعات أكثر من أى شخص آخر فى الولايات المتحدة فى العام الماضى، بما فى ذلك المانحون الذين يتمتعون بثروات مماثلة مثل عمدة نيويورك السابق Michael Bloomberg وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، ساهم بيزوس، الذى يملك أسهم الأمازون التى تقدر قيمتها بحوالى 137 مليار دولار، بمبلغ إجمالى قدره مليارى دولار لأسباب جيدة فى عام 2018 من خلال صندوق بيزوس داى ون.

ووفقاً للموقع الإلكترونى للمؤسسة، أنشئ صندوق بيزوس لدعم الأنشطة القائمة غير الهادفة إلى الربح والتى تتناول مشكلة التشرد والفقر، بالإضافة إلى تمويل التعليم فى مرحلة ما قبل المدرسة فى المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ولكن فى المجمل يعد بل جيتس هو الأول فى هذه الأعمال الخيرية والتبرعات، حيث بلغت إسهاماته 45 مليار دولار تقريبًا لتخفيف وطأة الفقر على مستوى العالم، فإن دخوله المفاجئ إلى أفضل 50 مانح يأتى مع انخفاض إجمالى العطاء فى المجموعة بمقدار النصف، مقارنة مع 2017.

ووفقًا للمنشور، فإن قائمة 2018 جديرة بالاهتمام بالتبرعات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعى أو أى تقدم فنى آخر، وأحد الجهات المانحة الرئيسية لهذا المجال هو ستيفن شوارزمان، مدير صندوق وول ستريت، الذى أعطى مبلغ 4 ملايين دولار لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسات الذكاء الاصطناعي.

وقد تساعد منح بيزوس التى تبلغ قيمتها مليارى دولار على تهدئة التذمر المستمر بشأن الإقبال الخيرى البطيء مؤخرا.