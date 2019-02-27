شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: نظام التشغيل iOS 12 مثبت الآن على 80% من جميع أجهزتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أبل بتحديث صفحة مطور التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل iOS فى متجر App Store الخاصة بها، إذ إنه اعتبارا من 24 فبراير، فإنه يتم تشغيل 83٪ من جميع أجهزة iOS التى تم طرحها خلال السنوات الأربع الماضية على نظام التشغيل iOS 12 أو ماهو أحدث.

ووفقا لما نشره موقع gsmarena الهندى، ففى الوقت نفسه فإن حوالى 80% من جميع أجهزة iOS، تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث، فى حين نجد أن نظام iOS 11 يمتلك فى كلا المخططين حوالى 12% من المستخدمين، بينما الجزء المتبقى هو من نصيب iOS 10 والإصدارات الأقدم.

وقد لاحظ موقع 9to5Mac، أن آخر مرة أجرت فيها شركة أبل هذه الإحصائيات كان فى 1 يناير، وقد كانت 75٪ من جميع الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل iOS فى الإصدار 12 مع 78٪ من جميع الأجهزة التى تم إصدارها فى السنوات الأربع الأخيرة على نفس الإصدار، وبمقارنة أرقام نظام التشغيل iOS 12 مع أرقام نظام التشغيل iOS 11 فى العام الماضى، من الواضح أن تركيز شركة أبل على الاستقرار والأداء قد أثمر بشكل كبير.