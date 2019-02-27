شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطرح تصميما جديدا لتطبيقها نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايفان سبيجل الرئيس التنفيذى لشركة Snapchat ، بأن شركته تعمل على تحديث التطبيق على أنظمة أندرويد والاستفادة من هذا السوق الضخم من المستخدمين.

وخلال مقابلة مع CNBC ، أكد المسئول أن الشركة ستطلق تطبيق Snapchat جديد لأجهزة Android بحلول نهاية العام، وذلك بعد ملاحظة البطئ الشديد فى نمو التطبيق، واستخدامه من قبل عدد قليل من محدود من الأشخاص.

وأشار أنه فى حقيقة الأمر، تم بالفعل طرح تطبيق جديد على عدد محدود من المستخدمين فى أواخر عام 2018 ، ولكن سيتم تنفيذ نطاق أوسع هذا العام.

وقال، " الاهتمام بنظام Android أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا، فهناك ما يقرب من مليارى مستخدم Android لا يستخدمون Snapchat، وهناك نسبة 2% من أولئك الذين أعتقد أنهم سيكونون محل استقبال جيد من جانبنا جميعًا."

وأعلن Snapchat عن انخفاض عدد المستخدمين فى الربع الثالث من عام 2018 بمقدار مليونى مستخدم ، إلا أن التطبيق الاجتماعى لا يزال يضم أكثر من 185 مليون مستخدم حول العالم. من المتوقع أن يؤدى إصدار تطبيق Android إلى تبديل الأمور حول Snapchat ، ولكن لا يوجد شيء مؤكد فى الوقت الحالى.