جامعة الأزهر تزف بشرى للباحثين في مصر

محمد شحتة

نجحت جامعة الأزهر في تفاوضها مع اتحاد الجامعات الأفريقية في الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراك للمصريين إلى 200 دولارا بدلا من 500 دولار في المؤتمر الدولي لاتحاد الجامعات الإفريقية لمؤسسات التعليم العالي CORE VIP 2019 ٨-١١ يوليو بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات. ويمكن الاشتراك بأبحاث باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية، لكل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمصر.

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