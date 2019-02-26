TCL تستعرض هواتف 5G ومحطات البيانات الخلوية في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة TCL Communication، وهي الشركة التي تقف وراء العديد من العلامات التجارية مثل Blackberry و Alcatel، بعرض مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. وقامت الشركة في هذا الحدث بالكشف عن أول مودم 5G USB وظيفي، والذي هو الآن في مرحلة ما قبل الإطلاق.

تم تطويره بالتعاون مع شركة China Mobile وسيتم البدء بشحنه في الربع القادم. عرضت علينا شركة TCL أيضًا أجهزة التوجيه 5G CPE والهواتف الذكية، وهي الأجهزة التي تهدف من خلالها شركة TCL إلى إثبات أنها على إستعداد للعصر المقبل من تكنولوجيا الإتصالات.

وقالت شركة TCL أن مستخدمي الحواسيب سيكونون قادرين على الإستمتاع بمزايا شبكات الجيل الخامس 5G من خلال حصولهم على سرعة تحميل تصل إلى 4 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 2 جيجابت في الثانية. ولتحقيق هذه النتائج، يستخدم الجهاز الترددات n41 و n78، وهوائيات 4×4 MIMO.

يعتمد TCL 5G USB الجديد من شركة TCL على المودم MediaTek Helio M70 لدعم شبكات الجيل الخامس 5G علمًا أن هذا المودم يدعم أيضًا 2G و 3G و 4G. وعلاوة على ذلك، فهو يضم أيضًا بطارية بسعة 4000mAh.

وقال السيد Charles Zou، المدير العام في شركة TCL، أن الشركة ستركز على البحث والتطوير في قطاع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومحطات البيانات الخلوية ( 5G Data Terminals ). ونأمل أن يعني هذا رؤية هواتف Blackberry و Alcatel المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في المستقبل القريب.