تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا: مرور 10 سنوات على واتس آب.. وتطوير روبوت لطى الملابس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث التكنولوجية الهامة والمختلفة، بداية من إحتفال واتس آب بمرور 10 سنوات على إطلاق، مرورا بتطوير غواصة روبوتية ضخمة تابعة للبحرية الأمريكية يمكنها البقاء في المياه لفترات طويلة، فضلا عن تحديد موعد إطلاق مركبة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، وفيما يلى نعرض حصاد التكنولوجيا كما يلى:

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