شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكن التحكم فى سيارتك باستخدام عيونك فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ألمانية للسيارات النقاب عن تقنية جديدة للتعرف على الوجه، والتى ستسمح للسائقين بالتحكم فى داخل السيارة باستخدام عيونهم فقط، إذ ستقوم كاميرا عالية الوضوح مثبتة فى لوحة القيادة بتتبع رأس قائد السيارة وعيناه لتحديد بدقة ما يبحث عنه - سواء داخل السيارة أو خارجها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتمكن سائقو السيارات من النظر إلى خارج الزجاج الأمامى للسيارة فى أحد المطاعم التى يمرون بها لمعرفة قائمة الطعام، وساعات العمل وحتى حجز طاولة.

وستكون هذه التقنية متاحة للعملاء لأول مرة اعتبارًا من عام 2021 إلى جانب الإيماءات المحسنة والتعرف على الصوت، والتى يطلق عليها مصنع السيارات الألمانى التفاعل الطبيعى.

وشرح كريستوف جروت، نائب رئيس الشركة الألمانية أنه ينبغى أن يكون العملاء قادرين على التواصل مع السيارة الذكية المتصلة بهم بطريقة طبيعية تمامًا، مؤكدا أن هذا النظام بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، حيث لن تكون المفاهيم الداخلية موجهة فقط نحو وضع السائق، وسيكون لدى الركاب حرية أكبر.