شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معبد يابانى يستعين بروبوت لجذب الشباب وتعليمهم البوذية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان معبد يابانى قديم بمساعدة روبوت يقدر ثمنه بنحو 700 ألف جنيه إسترلينى (10000 مليون دولار) لتقديم تعاليم البوذية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، صمم الروبوت الذى يطلق عليه اسم Kannon لجذب الشباب، إذ قدم أول عظة له يوم السبت الماضى، فى معبد كودايجى فى كيوتو، الذى افتتح عام 1619.



الروبوت داخل المعبد

ويعد الروبوت هو نتاج التعاون بين معبد زن و"هيروشى إشيجورو" أستاذ الروبوتات الذكية فى جامعة أوساكا.

ويتم تغطية رأس Kannon وأكتافه ورقبته ويديه فقط بمادة تشبه الجلد مصنوعة من السيليكون، كما يبلغ ارتفاعه نحو 77 بوصة (1.95 متر) ويزن 132 رطل (59 كجم)، كما يتم تثبيت كاميرا فيديو فى العين اليسرى، مما يسمح له بالتركيز على موضوعه وإعطاء مظهر "الاتصال بالعين".



روبوت لتعليم البوذية

وتبرمج كل خطبة مسبقا باللغة اليابانية، مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والصينية للسياح.



الروبوت

وقال تانشو جوتو، وهو كاهن فى المعبد، لصحيفة "أساهي": "لقد انتشرت البوذية بشكل مذهل حول العالم مع ظهور صور بوذية، ونأمل أن يساعد الروبوت Kannon فى توصيل تعاليم البوذية إلى قلوب الناس اليوم، ونريد أن يأتى الكثير من الناس لرؤية الروبوت والتفكير فى جوهر البوذية".