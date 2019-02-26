شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول رسـالة لأول رائد فضاء إماراتى من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دولة الإمارات العربية، لإرسال أول رائد فضاء إماراتى إلى الفضاء خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يصل هزاع المنصورى أو سلطان النيادي، أول رائدي فضاء إماراتيين إلى المحطة الدولية للفضاء فى رحلة تاريخية سيخوضها أحدهما في سبتمبر المقبل.

وقالا رائدا الفضاء إن الإمارات أوجدت بيئة محفزة ومثالية للشباب لتحقيق أحلامهم، مؤكدين أن مهمتهما الحالية نقل شغف التميز والنجاح في قطاع الفضاء للأجيال المقبلة، وذلك وفق ما ذكرته "البيان" الإماراتية.

وأضافا: جملة "عيال زايد وصلوا الفضاء" ستكون الرسالة الأولى التي سيتم بثها من محطة الفضاء الدولية إلى مركز التحكم الأرضى.



هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أول رائدي فضاء إماراتيين

وكان الأمير حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، التقى مؤخرا أول رائدى فضاء إماراتيين هزاع المنصورى وسلطان النيادى، موضحا أنهم شباب يصنعون المستقبل ويسجلون تاريخ جديد لمنطقتنا، واللذان مقرر أن تكون رحلتهما الأولى ضمن بعثة فضاء روسية.