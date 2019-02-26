شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء روس: إطلاق مركبة Dragon إلى محطة الفضاء الدولية 25 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجموعة من خبراء الفضاء الروس، أن مركبة Dragon الفضائية الأمريكية، سيتم إطلاقها فى 25 من شهر أبريل المقبل إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستى"، فأكد المصدر اليوم الثلاثاء موعد إطلاق المركبة التابعة لشركة Space X الأمريكية، وأن الموعد الذى تمت الإشارة إليه فى وقت سابق وهو ( 12 ابريل) لم يعد دقيقاً.

ويشار إلى أنه تم إرسال مركبة " Dragon" إلى محطة الفضاء الدولية 17 مرة مابين أعوام 2012 و 2018، فيما كانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد صرحت فى وقت سابق أنها تخطط لإطلاق مركبة Dragon-2 التابعة لشركة space X، فى 17 من يناير الماضى، بنظام التحليق غير المأهول.

وأشارت ناسا إلى أن هناك رحلة مأهولة سيقوم بها فريق أمريكى مكون من 2 رواد فضاء هم روبرت بينكن و دوجلاس هيرلى، فى شهر يونيو المقبل.