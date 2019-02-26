تكنولوجيا: غواصة روبوتية ضخمة تابعة للبحرية الأمريكية تجوب المحيطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت البحرية الأمريكية عقدا مع شركة بوينج لإنتاج غواصة روبوتية ضخمة تسمى "غواصة أوركا الضخمة" ذاتية القيادة، حيث ستجوب المحيطات لشهور متصلة. وذكر المعهد البحرى الأمريكى - وفقا لموقع بوبيولار ميكانيكس - أن الغواصة الجديدة ستستخدم فى مكافحة الألغام والغواصات والسفن المعادية والحرب الإلكترونية، وسيبلغ طولها 15.2 متر وقطرها 2.59 مترًا وتزن نحو 50 طنا. وذكر موقع (نيوأتلاس) أن الغواصة ستستخدم محركات هجينة تعمل بالديزل والكهرباء، ويوجد داخلها حيز يبلغ حجمه 56.6 متر مكعب يتسع لحمولة كبيرة من الأجهزة والمعدات. فيما ذكر موقع (بوبميك) أن الغواصة ربما تتضمن بعض الأسلحة القوية، مثل الطوربيدات الخفيفة والثقيلة ونظم زرع الألغام، بالإضافة إلى تجهيزات مهام الاستطلاع، لافتا إلى أن تلك القدرات المتنوعة والتكاليف المنخفضة أمر لا مثيل له من الناحية العسكرية.

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