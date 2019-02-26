تكنولوجيا: TCL تعرض مجموعة من أجهزة 5G في فعاليات مؤتمر برشلونة #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت TCL مجموعة من النماذج الأولية للأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس خلال الفترة القادمة، والتي يأتي من بينها وحدة البيانات 5G USB، هواتف ذكية إلى جانب 5G CPE.

تستعد الكثير من الشركات لإطلاق الجيل الجديد من الأجهزة التي تتوافق في الإتصال مع شبكات الجيل الخامس، أو التي تدعم المعايير الجديدة في الإتصال، وشركة TCL هي واحدة من الشركات التي كشفت عن رؤيتها لمستقبل الأجهزة التي تدعم شبكات 5G.

وقد أشارت TCL إلى أن تقنية شبكات الجيل الخامس ستتيح لمستخدمي أجهزة الحاسب للوصول إلى سرعة 4 جيجا بايت في الثانية في downlink و2 جيجا بايت في الثانية في uplink، حيث تستخدم الأجهزة نطاقات ترددية n41 وn78 للوصول إلى هذه السرعة، في نطاق ترددي يصل إلى 200 متر، مع هوائيات 4×4 MIMO.

كما أشارت TCL إلى أن أجهزة 5G ترتكز على رقاقة Helio M70، مع بطارية بقدرة 4000 mAh ،كما أكدت على أن Mediatek بدأت بالفعل في تطوير شرائح 2G، 3G، 4G، إلى جانب 5G،

يذكر أن TCL أكدت على خططها خلال الفترة القادمة للتركيز على تطوير الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، والتي تشمل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية إلى جانب أجهزة ومحطات البيانات، مع توقعات أن تقدم الشركة إصدار جديد من الهواتف الذكية من علامة البلاك بيري مع تقنية 5G خلال الفترة القادمة.

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