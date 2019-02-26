الإعلان رسميًا عن الهاتف BlackBerry KEY2 Red Edition في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تود أن ترى خليفة الهاتف Blackberry KEY2 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، فقد تشعر بخيبة آمل كبيرة لمعرفة أن هذا الهاتف لن يصل إلى هذا الحدث. ومع ذلك، فقد قررت شركة TCL التي أصبحت الآن تشرف على تطوير وتصنيع هواتف Blackberry، إطلاق النسخة الحمراء من الهاتف Blackberry KEY2.

هذه النسخة الحمراء الجديدة من الهاتف BlackBerry KEY2 تحمل إسم BlackBerry KEY2 Red Edition. وجدير بالذكر أن هذه النسخة تُعد مطابقة للنسخة العادية التي تم إطلاقها في العام الماضي من الهاتف BlackBerry KEY2، سواء من حيث التصميم أو المواصفات التقنية. الإستثناء الوحيد هو أن النسخة الجديدة حصلت على اللون الأحمر وعلى 128GB من الذاكرة الداخلية.

وللتذكير، فقد وصل الهاتف BlackBerry KEY2 في العام الماضي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 4.5 إنش وبدقة 1080×1620 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3، ولوحة مفاتيح فعلية تمتاز بإضاءة خلفية مدمج معها مستشعر بصمات الأصابع من أجل المزيد من الأمان. وعلاوة على ذلك، جاء هذا الهاتف كذلك مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 660، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

يضم الهاتف BlackBerry KEY2 كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكلا المستشعرين علما أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة بفتحة 2.6. وبغض النظر عن الكاميرا، فقد تم تزويد الهاتف Blackberry KEY2 كذلك ببطارية بسعة 3500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، كما أنه يأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo.

بطبيعة الحال، الهاتف Blackberry KEY2 يأتي أيضًا بشكل مسبق مع العديد من التطبيقات المطورة من قبل شركة البلاكبيري، بما في ذلك Blackberry Keyboard و Blackberry DTEK و Blackberry Device Search و Blackberry Hub، فضلا عن العديد من التطبيقات الأخرى التابعة للشركة الكندية.

المصدر.