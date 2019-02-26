Sony عرضت نموذجًا أوليًا لهاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 لا يزال قائمًا في مدينة برشلونة الإسبانية، وهو الحدث حيث رأينا العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تكشف عن هواتفها الذكية وتقنياتها المستقبلية. وبغض النظر عن الهواتف الذكية القابلة للطي من أمثال سامسونج و Huawei، فقد كانت الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 5G هي المتسيدة للمشهد في هذا الحدث السنوي، فقد رأينا هواتف 5G جديدة من شركات مختلفة مثل Xiaomi و LG و Oppo و Huawei.

الآن نحن هنا مع تقرير جديد من موقع Pocket-Lint الذي رصد جهازًا في مقصورتي Sony وكوالكوم. لسوء الحظ، هذا الهاتف الذي تم رصد لا يزال عبارة عن نموذج أولي مما يعني أنه ليس جاهزًا بعد ليصل إلى المستهلكين مع العلم بأن شركة Sony لم تذكر أي شيء بشأن موعد إطلاق هذا الهاتف.

وقد أخبر Adam Marsh، وهو عضو في فريق الإتصالات العالمي لشركة Sony، موقع Pocket-Lint أن الهاتف ليس ” منتجًا تجاريًا “، وإنما جهاز لإختبار الشبكة. وأوضح أن شركة Sony تختبر إصدارات مختلفة من الأجهزة بغرض ” محاولة فهم ماذا سيحدث إذا قمت بإخراج الهوائي بعيدًا عن مكان معين وجعله أرق “.

ويشار إلى هذا النموذج الأولي داخل شركة Sony بإسم ” AG-1 “، وفقا لما ذكره Adam Marsh. ويوضح أيضًا أن شركة Sony تشارك بشكل كبير في تكنولوجيا 5G، وأنها لم تقرر فقط حتى الآن إطلاق أي شيء تجاري. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح السيد Adam Marsh أن الشركة اليابانية ستقوم بإطلاق منتجًا في المستقبل القريب.

لم تكشف لنا شركة Sony بالضبط متى ستقوم بإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن الشركة اليابانية تعمل على إطلاق واحد في وقت لاحق من هذا العام. وفي حالة إذا كان لنا أن نخمن، فنحن نعتقد بأننا سنرى هذا الهاتف في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين علمًا أنه من المرجح أن يضم المعالج Snapdragon 855، والمودم Qualcomm X50.

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