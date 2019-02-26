الهاتف Galaxy Note 10 سيضم أربع كاميرات، وشاشة بحجم 6.66 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من موقع SamMobile يتضمن معلومات حول الهاتف اللوحي الرائد القادم من سامسونج. نحن لا نتحدث هنا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، بل الهاتف الرائد الآخر والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Note 10.

هذا التقرير الجديد يقول بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيحمل الإسم الرمزي SM-N975F، ولكن الغريب في الأمر هو أن الإسم الرمزي لهذا الهاتف لا ينتهي بـ ” 0 ” مثل جميع الأسماء الرمزية للطرازات السابقة من Galaxy Note. ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى أن الهاتف Galaxy Note 10 سيأتي بنسختين، واحدة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE ونسخة أخرى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

هذا التقرير يقول كذلك بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف، وشاشة كبيرة بقطر 6.66 إنش وبنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19.5:9. ويقال بأن الهاتف Galaxy Note 10 يعرف حاليًا داخل شركة سامسونج بالإسم الرمزي ” Da Vinci “. وبينما قررت شركة سامسونج عدم تغيير نظام التسمية في هواتف Galaxy S10، فبإمكاننا توقع حدوث نفس الشيء مع Galaxy Note 10.

وتقول شائعات أخرى أن شركة سامسونج ستقوم بإزالة منفذ السماعات 3.5mm من الهاتف Galaxy Note 10 الجديد، ونحن لن نستغرب في حالة إذا حدث ذلك نظرًا إلى أن الهاتف Galaxy Fold الحالي يفتقر بالفعل لهذا المنفذ. حتى أن هناك شائعات حول تضمين كاميرا في القلم الإلكتروني S Pen كما أوضحت إحدى براءات الإختراع التابعة للشركة الكورية الجنوبية.

عموما، سيتعين علينا الإنتظار لعدة أشهر قبل أن نرى شركة سامسونج تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10، وهناك إحتمال أن نرى هذا الهاتف في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين. ومع ذلك، بناء على عادات سامسونج في الأونة الأخيرة، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بعقد حدث Samsung Unpacked منفصل قبل إنعقاد معرض IFA 2019 للكشف رسميًا عن الهاتف.