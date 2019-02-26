الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة الساعات القادمة وأمطار وأتربة تضرب هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 04