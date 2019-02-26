جهاز Nubia Alpha يوفر هاتف ذكي مرن على معصمك

عرضت شركة التكنولوجيا الصينية المصنعة للهواتف الذكية Nubia في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية جهازها الهجين Nubia Alpha، والذي يسمح لها بسد الفجوة بين الجهاز القابل للارتداء والهاتف الذكي، وذلك تبعًا إلى أنه يحتوي على جميع خصائص ووظائف الهاتف، لكنه يلتف حول المعصم مثل حزام اللياقة البدنية.

وصممت Nubia جهازها الجديد ليكون بمثابة هاتف ذكي يمكن ارتداؤه مع شاشة OLED بقياس 4 إنش وبدقة 960×192 بيكسل تلتف حول المعصم، وتقول الشركة إنها أكبر شاشة مرنة قابلة للارتداء في الصناعة، وتتم حمايتها بواسطة بوليمر قوي مقاوم للحرارة يسمى بوليميد Polyimide.

كما أن الجهاز بأكمله مقاوم للماء، ويعمل بواسطة رقاقة Snapdragon Wear 2100 من كوالكوم، وهي عبارة عن رقاقة من الجيل القديم استبدلتها كوالكوم في العام الماضي برقاقة Wear 3100.

وهناك أيضًا 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 500 ميلي أمبير، والتي تقول Nubia إنها يجب أن تستمر بين يوم واحد ويومين على شحنة واحدة عند الاستخدام أو أسبوع على وضع الاستعداد.

وزودت الشركة الجهاز القابل للارتداء بتقنية البلوتوث والشبكة اللاسلكية واي فاي، وهو داعم لاتصالات الجيل الرابع 4G عبر شريحة إلكترونية eSIM، مما يعني أنه قادر على الاتصال وإرسال الرسائل النصية وتصفح الويب بدون الحاجة إلى تواجد هاتف ذكي قريب.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويعمل Nubia Alpha أيضًا كجهاز تعقب للياقة البدنية عبر توفيره مهام أساسية تتعلق بتتبع النوم وممارسة الرياضة ومراقبة معدل ضربات القلب، ويجري تشغيله بواسطة نظام تشغيل خاص بالشركة مصمم ليكون نظام تشغيل للأجهزة القابلة للارتداء أكثر من كونه نظام تشغيل للهواتف الذكية.

ووفرت Nubia إمكانية استخدام الأوامر الصوتية واللمس المتعدد والإيماءات للتحكم بالجهاز، مثل التنقل أو التراجع، كما يخزن Nubia Alpha الموسيقى ويشغيلها باستخدام سماعات Nubia Pods اللاسلكية القابلة للارتباط بالجهاز.

وهناك إصداران من Nubia Alpha، أحدهما طراز بالبلوتوث والآخر طراز بالشريحة الإلكترونية eSIM، حيث تبلغ تكلفة طراز البلوتوث حوالي 510 دولار أمريكي، على أن يتوفر في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين في وقت ما في الربع الثاني من العام.

بينما يتوفر إصدار eSIM بعد ذلك بقليل، على أن يتم إطلاقه في شهر أبريل/نيسان في الصين يليها أوروبا في الربع الثالث وأمريكا الشمالية في الربع الرابع، ويكلف هذا الإصدار حوالي 620 دولار أمريكي.