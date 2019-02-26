إنترجايزر تكشف عن هاتف ببطارية تدوم لـ 50 يومًا

أعلنت شركة إنرجايزر Energizer، التي اشتهرت بخط إنتاجها من البطاريات، عن عدد كبير من الهواتف الذكية الجديدة في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، بما في ذلك جهاز يركز على البطارية، والتي تأتي بسعة هائلة تبلغ 18 ألف ميلي أمبير.

وبالرغم من أن منصات العرض في المؤتمر العالمي للجوال هذا العام لا تملك نقصًا في الهواتف الغريبة، إلا أن هاتف Energizer Power Max P18K Pop يبدو الأغرب، حيث أنه أقرب إلى بنك طاقة ضخم مزود بشاشة ملحقة من كونه هاتف ذكي.

وتوفر بطارية Energizer Power Max P18K Pop أعلى سعة بطارية على الإطلاق تتواجد في هاتف ذكي، والتي تضمن أسابيع من عمر البطارية على شحنة واحدة.

وتدعي الشركة أن هذه البطارية الضخمة سوف تمكن الهاتف من إجراء ما يصل إلى 90 ساعة من المكالمات والاستماع إلى 100 ساعة من الموسيقى ومشاهدة مقاطع فيديو بشكل مستمر لمدة 200 ساعة على شحنة واحدة.

بينما تقول إن البطارية تدوم حتى 50 يومًا في وضع الاستعداد، مما يوفر حلًا ملموسًا لاحتياجات المستخدمين العصريين، كما يساعد تحسين البرنامج ونظام التشغيل على إطالة عمر البطارية، مما يعد بتجربة سلسة للمستهلك.

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ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط (USB Power Delivery 2.0)، وهو أمر حيوي بالنسبة لقدرات البطارية بهذا الحجم، كما يمكنك أيضًا استخدامه كبنك طاقة لشحن الهواتف والملحقات الأخرى، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللوحية.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Helio P70 من ميدياتيك MediaTek، ويحتوي على شاشة كبيرة بقياس 6.2 إنش بدقة 2160×1440 بيكسل بدون نتوء، وخمس كاميرات، بما في ذلك كاميرا أمامية مزدوجة منبثقة بدقة 16+2 ميجابيكسل، وثلاث كاميرا خلفية بدقة 12+5+2 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1080p.

كما يتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى فتحة MicroSD يمكنها مضاعفة مساحة التخزين، ومن بين المواصفات الأخرى، النسخة الأحدث من نظام التشغيل أندرويد باي 9 Android Pie، ومنفذ USB-C في الأسفل للشحن وسماعات الرأس السلكية.

وتعتزم الشركة طرح هاتف Energizer Power Max P18K Pop للبيع في شهر يونيو/حزيران، بتكلفة تصل إلى 680 دولار أمريكي.

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كما لدى علامة إنرجايزر التجارية هاتف قابل للطي خاص بها، وهو Energizer Power Max P8100S، والذي يأتي مع شاشة خارجية بقياس 6 إنش بدقة FHD+ ونسبة عرض 18:9 وشاشة داخلية بقياس 8.1 إنش بدقة FHD+ ونسبة عرض 4: 3.

ويعمل جهاز Power Max P8100S بواسطة معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية من كوالكوم بتردد 2.8 جيجاهيرتز، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة MicroSD.

وزودت إنرجايزر الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل، مع بطارية بسعة 10 آلاف ميلي أمبير، ومن المفترض أن يتوفر هذا الهاتف للمستخدمين خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك مقابل ألف دولار.

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كما عرضت الشركة هواتفها ذات الكاميرات المنبثقة، وعلى سبيل المثال، فإن هاتف Ultimate U620S Pop يأتي بشاشة بقياس 6.2 إنش بدقة FHD+، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12+5+2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة منبثقة بدقة 16+2 ميجابيكسل، ومعالج Mediatek MT P70 ثماني الأنوية.

ويتضمن الجهاز مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير داعمة لخاصية الشحن السريع، ومن المفترض وصول هذا الهاتف إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا العام، وبتكلفة تصل إلى حوالي 510 دولار أمريكي.