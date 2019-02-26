كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على هاتف سوني “اكسبيريا زد 10” المخصص لعشاق مشاهدة الأفلام

قد لا يبدو هاتف “سوني اكسبيريا زد 10” مختلفا عن بقية الهواتف الذكية الأخرى، ولكن المهتمين بمجال تكنولوجيا الهواتف يلاحظون أنه أقل سمكا بالمقارنة مع الهواتف الأخرى، وفي محاولة للتميز، فجميع الهواتف الذكية اليابانية تملك شاشات بحجم 12:9، مما يعني شاشة أوسع لعرض محتوى الفيديوهات.

شركة سوني أكدت أن “نتفليكس”، “أمازون برايم” و”يوتيويوب” تقترح فيديوهات بحجم 21:9، ولكن مع هاتف “اكسبيريا زد 10” يمكن لعشاق متابعة العروض السينمائية مشاهدة الفيلم بشكل كامل ودون اقتصاص أو حذف لحجم الشاشة.

وأوضحت شركة “سوني” أنّ هاتف اكسبيريا زد 10″ سيطرح للبيع مباشرة بعد إعلانه هذا الاثنين (25 فبراير-شباط 2019). وبهذا الإنجاز، تحقق “سوني” طموحات هواة الأفلام والسينما، نظرا لتميز الهاتف بشاشة كبيرة بنسبة طول إلى العرض 21:9. وقد أكد خبراء الشركة اليابانية أنّ “سوني” غيرت من نسبة العرض إلى الطول في الهواتف، مما يجعلها مناسبة للغاية في حالات استخدامها في مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام، بحسب موقع “يورو نيوز”.

ومن بين مواصفات هاتف سوني اكسبيريا 10 نذكر:

الشاشة: 6 بوصة، عالية الدقة فول آيتش دي+، بنسبة 21:9.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 13 + 8 ميغابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميغابكسل.

المعالج: كوالكوم سنابدراغون 630.

السعة الداخلية: 64 جيغابايت.

وتحاول شركة “سوني” الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال صناعة الهواتف الذكية وخصوصا في مجال تطوير الكاميرات بالرغم من عدم تصنيفها مؤخرا ضمن أفضل خمس شركات لصنع الهواتف الذكية.