تكنولوجيا: Galaxy Note10 يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر اليوم على أن سامسونج تقدم الإصدار المقبل من سلسة Note بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع توقعات أن يدعم Note 10 شبكات الجيل الخامس.

إنتهت شركة سامسونج مؤخراً من الإعلان عن سلسة Galaxy S10 المميزة، ومن جديد تستعد العملاق الكوري للإصدار المقبل من سلسة Note، حيث كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر SamMobile أن الإصدار المقبل Galaxy Note10 يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

ويظهر الهاتف في التسريبات في نموذج برمز SM-N975F، حيث تشير التوقعات إلى أن تغير الرمز عن إصدار Note السابق يعود إلى خطط سامسونج لإطلاق Galaxy Note10 الذي سيدعم كلاً من شبكات 4G LTE وأيضاً 5G.

أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار المقبل من Galaxy Note10 بنفس تصميم الكاميرة الرباعية التي تأتي بتصميم أفقي والتي جاءت في هاتف Galaxy S10 5G.

وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن هاتف Galaxy Note10 يأتي بحجم شاشة 6.66 إنش، مميزة بأبعاد 19.5:9، كما يأتي بعرض أكبر بنسبة 8%، كما أشارت توقعات أخرى إلى أن Note10 يأتي دون مدخل السماعات 3.5مم هذا العام، أيضاً أشير إلى أن قلم S يضم مستشعر للكاميرة هذا العام.

يذكر أن الموعد المحدد لإطلاق Galaxy Note10 لم يتم الإعلان الرسمي عنه في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى معرض IFA أو خلال شهر سبتمبر.

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