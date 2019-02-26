Micron و SanDisk تكشف عن بطاقات MicroSD جديدة بسعة 1 تيرابايت في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - هل شعرت في أي وقت مضى بالحاجة إلى المزيد من الذاكرة الداخلية على هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول؟ هناك الكثير من بطاقات MicroSD التي يمكنها منحك المزيد من ذاكرة التخزين، والآن أصبحت بطاقات MicroSD هذه قادرة على منحك الكثير من الذاكرة التخزينية الإضافية. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت كل من Micron و SanDisk بالكشف عن بطاقات MicroSD جديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية تبلغ سعتها 1 تيرابايت.

لم يمضي وقت طويل على تلك اللحظة التي تفاخرت فيها شركة سامسونج بمنحك القدرة على حمل 1 تيرابايت من المساحة التخزينية في جيبك بفضل النسخة الراقية من Galaxy Note 9 والتي تأتي مع 512GB من الذاكرة الداخلية المدمجة والقدرة على إستخدام بطاقة MicroSD بسعة تصل إلى 512GB في الهاتف لرفع سعته التخزينية الإجمالية إلى 1 تيرابايت. ومع ذلك، قررت شركة سامسونج رفع الأمور إلى المستوى التالي في الأسبوع الماضي عندما قامت بالكشف عن الهاتف +Galaxy S10 مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من الكشف عن Galaxy Note 9.

تقول شركة SanDisk التابعة لشركة Western Digital أن بطاقة SanDisk UHS-I microSDXC الجديدة تمتاز بسرعة قراءة تبلغ 160 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تبلغ 90 ميغابايت في الثانية. وعندما يتعلق الأمر ببطاقة MicroSD التابعة لشركة Micron، فقد قالت الشركة أنها تمتاز بسرعة قراءة تبلغ 100 ميغابايت في الثانية وسرعة كتابة تبلغ 95 ميغابايت في الثانية. وبغنى عن القول، فبطاقات الذاكرة الخارجية هذه لن تكون رخيصة على الإطلاق.

ستبدأ شركة SanDisk ببيع بطاقة MicroSD الجديدة الخاصة بها في شهر أبريل المقبل مقابل 450 دولار أمريكي. كما أنه لديها بطاقة MicroSD جديدة أخرى بسعة 512GB ستكلف 200 دولار أمريكي. وبالنسبة لشركة Micron، فهي لم تكشف لنا حتى الآن عن سعر بطاقة MicroSD الخاصة بها، ولكنها ذكرت أنها ستصل في النصف الثاني من هذا العام.

المصدر.