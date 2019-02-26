شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطور روبوت يمكنه طى الملابس بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة (ميرا روبوتيكس) اليابانية الناشئة عن روبوت الغسيل "أوغو"، فى حدث تقنى جديد بطوكيو.

وقالت الشركة - فى بيان - "إن الروبوت لا يحتاج سوى نحو دقيقة لالتقاط منشفة واحدة من السلة وتعليقها على حبل الغسيل لتجف، منوهة بأن الروبوت يوفر خصوصية أعلى من توظيف مدبرة منزل، إذ تحجب كاميراته أى شىء غير مرتبط بالأعمال المنزلية، كما يمكن تخصيصه لمناطق معينة من المنزل فحسب".

وأضافت الشركة أنها ستتمكن من خفض تكلفة خدمة التدبير المنزلى بنسبة تصل إلى 80% فى الشهر أيضا، إذ سيتحكم كل عامل تشغيل مدرب بعدة روبوتات، وذلك على الرغم من أن الفيديو التوضيحى يظهر أن الروبوت يحتاج إلى انتباه المشغل بصورة كاملة.

وتعتزم الشركة إجراء اختبار تجريبى لأوغو فى أغسطس 2019، وإطلاق خدمتها فى مايو 2020، وترى أنها ستستقطب آلاف الزبائن بحلول عام 2021.