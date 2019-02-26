فيفو تقترب من إطلاق أول هاتف يُشحن لاسلكيًا من مسافة 4.5 أمتار

أعلنت شركة “إنرجوس” Energous التي طورت تقنية تسمح بشحن الأجهزة لاسلكيًا وعن بُعد، اليوم الاثنين عن إبرام اتفاق شراكة مع شركة “فيفو” Vivo الصينية، ما يعني أن الأخيرة تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم هذه التقنية الثورية.

وقالت شركة “إنرجوس”، التي تحمل تقنيتها اسم “واط أب” WattUp، في بيان صحفي إن الشراكة مع فيفو ستشمل دمج التقنية في هواتف الشركة المستقبلية التي سوف تدعم شحنها عن بعد ولاسلكيًا عن طريق أمواج الراديو.

وقال ستيفن رزوني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إنرجوس”: “يسرنا أن نعلن عن تعاون مع فيفو، أكبر سادس شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، لاستكشاف استخدام تقنية WattUp للشحن اللاسلكي 2.0”. وأضاف: “كمجتمع، نحن نعتمد بشكل كبير على هواتفنا الذكية كل يوم، والبطاريات التي تنفد بسرعة هي نقطة ألم مستمرة للمستهلكين”.

يُذكر أن تقنية “واط أب” للشحن اللاسلكي تستخدم أمواج الراديو لشحن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية في مجال 4.5 أمتار. هذا، وتقوم شركة “إنرجوس” بترخيص التقنية للشركات المصنعة من أجل اعتمادها في منتجات الإرسال والاستقبال.

وتعتقد شركة “إنرجوس”، التي تتخذ من مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، إن تقنية “واط أب” للشحن عبر الهواء سوف توفر للمستخدمين حرية الاستخدام الصوى مع التخلص من قلق البطارية، كما أن صغر حجمها يسمح بدمجها في مختلف الأشكال والأحجام من المنتجات.

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يُشار إلى أنه من المعروف عن شركة فيفو أنها سباقة في تقديم التقنيات الثورية، إذ كانت أول شركة تقدم حساس بصمة ضمن الشاشة، كما أنها أول شركة تطلق هاتفًا مع شاشة كاملة وكاميرا أمامية منبثقة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. لذا يُعتقد أن هاتفًا يدعم تقنية “واط أب” تطلق فيفو لن يكون مستغربًا.

هذا، ولا يُعلم بعد متى تعتزم فيفو إطلاق هاتف ذكي دعم تقنية “واط أب”، ولكن يبدو أن ذلك لن يكون بعيدًا خاصةً أن التقنية حصلت على مرحلتين من موافقة هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية FCC خلال الأشهر الـ 12 الماضية.