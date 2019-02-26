لينوفو تكشف عن حواسيب محمولة تتيح الاختيار بين معالجات AMD…

كشفت شركة لينوفو في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن مجموعة من أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة، بما في ذلك جهاز حاسب جديد من فئة الكل في واحد IdeaCentre AIO A340، بالإضافة إلى جهاز حاسب لوحي تابلت بقياس 7 إنش يحتوي على وظائف الهاتف.

IdeaPad C340

صممت لينوفو جهازها المتحول IdeaPad C340 كجهاز حاسب محمول من فئة إثنان في واحد بأسعار معقولة، والذي يتمتع بمفصل بزاوية 360 درجة، مع خيار معالجات الجيل الثامن من إنتل و AMD Ryzen.

وتوفر الشركة نسخة بقياس 14 أو 15 إنش بالنسبة لمعالجات إنتل، متضمنة معالجات Pentium 5405U أو Core i3-8145U أو Core i5-8265U أو Core i7-8565U، مع ذاكرة وصول عشوائي أساسية بسعة 4 جيجابايت قابلة للزيادة إلى 16 جيجابايت، ووحدة معالجة الرسوميات GeForce MX230 أو وحدة معالجة رسوميات مدمجة.

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في حين توفر خيار وحيد بقياس 14 إنش لمعالجات AMD، والذي يمكن تشغيله بواسطة Athlon 300U أو Ryzen 3 3200U أو Ryzen 5 3500U أو Ryzen 7 3700U، مع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة AMD Radeon Vega، بالرغم من حصول Ryzen 7 على وحدة معالجة الرسوميات المدمجة Vega RX.

ويمكنك الاختيار بين 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى الاختيار بين دقة Full HD أو HD للشاشة التي تعمل باللمس بحسب نوع الجهاز، مع عمر بطارية يصل إلى ثماني ساعات، بالإضافة إلى وجود وضع الشحن السريع الذي يوفر ما يصل إلى 80٪ من الشحن خلال ساعة.

وتلاحظ لينوفو أنها قامت بتقليل سماكة الحواف بشكل كبير على ثلاثة جوانب، باستثناء الحافة السفلية، كما أن الغطاء العلوي للحاسب المحمول هو الألياف الزجاجية، كما يتوفر قارئ بصمات أصابع اختياري لمزيد من الأمان.

ويبدأ سعر جهاز IdeaPad C340 من 450 دولار لنسخة 15 إنش في الولايات المتحدة، بالرغم من أن جميع النسخ تبدأ من سعر 599 يورو في أوروبا.

IdeaPad S540

كشفت لينوفو النقاب عن جهاز IdeaPad S540 الجديد، وهو حاسب محمول فائق النحافة مصنوع من مواد ممتازة، وكما هو الحال مع C340، فإن الشركة تقدم مجموعة من طرازات 14 و 15 إنش المزودة بمعالجات الجيل الثامن من إنتل Core i7، أو نسخة 14 إنش المزودة بمعالج Ryzen 7 3700U من AMD.

ويمكن الحصول على ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، مع بطاقة رسوميات مدمجة أو منفصلة GeForce MX250 ضمن حواسيب إنتل، إلى جانب خيار GTX 1050 على الحاسب المحمول بقياس 15 إنش، بينما يقتصر الأمر على بطاقة رسوميات مدمجة من من Vega على حواسيب AMD.

وتتضمن هذه الحواسيب نفس الحواف الرقيقة وتقنية الشحن السريع للبطارية مثل C340، حيث تزيد طرازات إنتل من عمر البطارية حتى 12 ساعة، بينما تصل إلى 8 ساعات على جانب AMD.

أما بالنسبة للسعر، فيبدأ جهاز IdeaPad S540 بسعر 730 دولارًا لطراز AMD بقياس 14 إنش أو 850 دولار لطراز إنتل بقياس 15 إنش، و 880 دولار لطراز إنتل بقياس 14 إنش.

IdeaPad S340

عرضت لينوفو أيضًا جهاز IdeaPad S340، والذي تم تحديثه باستخدام معالجات إنتل و AMD الجديدة، مع ألوان جديدة، بما في ذلك اللون الأزرق واللون الزهري.

ويمكنك اختيار نسخة 14 أو 15 إنش مع معالجات إنتل Core i3 و i5 و i7، أو معالج AMD Ryzen 7 3700U، كما يمكنك الحصول على ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، مع بطاقة رسوميات مدمجة من Vega لمعالجات AMD، أو بطاقة GeForce MX250 المدمجة لمعالجات إنتل.

وهناك شاشة لمس اختيارية ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية مع IdeaPad S340، مع تقنية الشحن السريع.

ويبدأ السعر من 370 دولار، مع العلم أن طراز AMD بقياس 14 إنش سوف يكون متاحًا فقط في أوروبا وليس في الولايات المتحدة.

ويجري إطلاق الحاسب العامل بمعالجات إنتل في أوروبا خلال شهر مارس/آذار، على أن تتوفر الحاسب بمعالجات AMD في شهر أبريل/نيسان، باستثناء جهاز IdeaPad S540 بقياس 15 إنش المزود بمعالج إنتل، والذي لن يظهر حتى شهر أبريل/نيسان.

بينما يصل الحاسب إلى سوق الولايات المتحدة في شهر أبريل/نيسان، باستثناء جهاز IdeaPad S540 بقياس 14 إنش المزود بمعالج إنتل، والذي يتأخر حتى شهر يونيو/حزيران.

IdeaCentre AIO A340

كشفت لينوفو عن جهاز IdeaCentre AIO A340، وهو جهاز حاسب شخصي صغير نحيف من فئة الكل في واحد يحتوي على شاشة بقياس 22 إنش أو 24 إنش، مع شاشة لمس اختيارية، ومعالج Core i5-8400T من إنتل، ووحدة معالجة الرسوميات AMD Radeon 530، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتبدأ تكلفة الجهاز من 500 دولار لنسخة 22 إنش، و 680 دولار للنسخة الأكبر، مع توفره للبيع في الأسواق الأوروبية خلال شهر مارس/آذار، وفي الأسواق الأمريكية خلال شهر أبريل/نيسان.

كما حصلت سماعات Yoga ANC الخاصة بالشركة على تحديث من خلال إضافة ميزة إلغاء الضوضاء الإلكترونية والفعالة ودعم منفذ USB-C وتقنية الاتصال Bluetooth 5.0، وتستفيد السماعة من تقنية الشحن السريع، بحيث يتم شحنها خلال أقل من ساعتين.

وتشتمل السماعة على عناصر التحكم في الوصول السريع للصوت، إلى جانب بعض التحكم الصوتي المحدود بفضل الميكروفون المدمج.

وصممت هذه السماعة بشكل أساسي لإجراء المكالمات الجماعية، وتم تحسينها لإجراء مكالمات سكايب Skype، وتبلغ تكلفها حوالي 170 دولار، ومن المقرر أن تصل إلى رفوف المتاجر الأوروبية في شهر يونيو/حزيران، وخلال شهر يوليو/تموز للولايات المتحدة.

Lenovo Tab V7

عرضت لينوفو أيضًا حاسبها اللوحي Lenovo Tab V7، والذي سوف يكون متاح في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية فقط، ولكن لن يصل إلى الولايات المتحدة.

ويعد هذا الجهاز عبارة عن حاسب لوحي بشاشة من نوع IPS بقياس 6.9 إنش بنسبة 18:9 مع دقة Full HD وحواف ضيقة، ويوفر هذا الحاسب وظائف الهاتف، وهو مبني بالاعتماد على معالج Snapdragon 450 من كوالكوم،

ويأتي الحاسب بذاكرة وصول عشوائي سعتها 3/4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 32/64 جيجابايت، بالإضافة إلى مزايا مكبرات الصوت المزدوجة في الجهة الأمامية من Dolby Audio.

وهناك كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مع مستشعر بصمة الإصبع، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه، كما أنه يدعم شريحتي اتصال، ويعمل بواسطة بطارية بسعة 5180 ميلي أمبير.

وتبلغ تكلفة الجهاز حوالي 249 يورو، ويصل إلى رفوف المتاجر في شهر أبريل/نيسان.