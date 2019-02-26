جوجل تعلن عن دمج مساعدها الرقمي مع تطبيق الرسائل Messages

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن عدد من الإضافات إلى تطبيق التراسل Messages على هواتف أندرويد، وذلك في إطار سعيها إلى جعل التطبيق هو البديل لتطبيقات التراسل الفوري على أكثر من 2.5 مليار هاتف ذكي حول العالم يعمل بنظام التشغيل التابع لها.

وأشارت الشركة إلى تطبيق Messages كان قد حصل خلال العام الماضي على عدد من المزايا الجديدة، بما في ذلك إمكانية البحث، والوصول السريع إلى كاميرا الهاتف، والصور المتحركة GIF، والقدرة على التراسل من الويب. كما أشارت إلى ميزة “الرد الذكي” Smart Reply، التي توفر إمكانية الرد السريع، حققت نموًا إذ إن واحدة من بين كل 10 رسائل تُرسل باللغة الإنجليزية تكون عن طريق الميزة.

ولتحسين الميزة، قالت جوجل إنها اعتبارًا من الأسبوع الحالي، فإن ميزة “الرد الذكي” سوف تدعم اللغة الإسبانية. كما قالت إن تطبيق الرسائل سوف يدعم خلال الأشهر القادمة التكامل مع مساعدها الرقمي Google Assistant لمستخدمي اللغة الإنجليزية، وذلك على نحو يسهل على المستخدمين مزايا المساعد في الوصول إلى المعلومات ومشاركتها، وذلك لثلاث فئات، هي: الأفلام، والمطاعم، وحالة الطقس.

ولتحسين تجربة التراسل عن طريق تطبيق Messages على نظام أندرويد، قالت جوجل إنها عملت مع شركات شهيرة، مثل سامسونج وهواوي، إضافة إلى شركات تقديم خدمة الاتصالات لتوفير “خدمات الاتصالات الغنية” RCS على نطاق أوسع متاح، وهي الخدمات التي جعل Messages أكبر من مجرد كونه تطبيقًا للرسائل النصية، كما هو معروف عن هذه الفئة من التطبيقات.

وقالت جوجل إنها ساعدت في إطلاق نظام RCS بالتعاون مع شركائها في 24 بلدًا، مع توفير ميزات محسّنة في المحادثات مثل الدردشات الجماعية، ومعرفة إذا كان المستقبل قد قرأ الرسالة، ومشاركة الوسائط المتعددة. وأضافت الشركة أنها ستستمر في العمل على تقديم رسائل أفضل لكل مستخدم لنظام التشغيل أندرويد، بغض النظر عن جهازه أو مشغل شبكة الجوال.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وفي منشور منفصل، قالت شركة جوجل إنها سوف تعمل على إتاحة مساعدها الرقمي لأكبر شريحة ممكن من المستخدمين، إذ أعلنت شركات خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية عن هواتف تأتي مع زر خاص لـ Google Assistant.