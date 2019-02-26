الجيل المقبل من Mac Pro قد يأتي بتصميم يتألف من وحدات قابلة للتكديس والترقية

فاطمة أيت طالب - دبي - Project Christine

إحدى الإنتقادات الموجهة حاليًا إلى Mac Pro هي أنه من المستحيل ترقية مكوناته الداخلية على عكس الطرازات السابقة من نفس الحاسوب والتي كانت تتيح للمستخدمين سهولة ترقية العديد من المكونات الداخلية للجهاز كلما كانوا يرغبون في ذلك، تمامًا كما هو الحال الآن مع الحواسيب المكتبية الحالية المدعومة بنظام Windows.

لم تكن هناك حاجة بالضرورة إلى أن يكون الحاسوب سهلاً من حيث الترقية، ولكن أن يكون ذلك ممكنًا على الأقل. وفي الأونة الأخيرة، أوضح المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أنه من المتوقع أن يكون الجيل المقبل من Mac Pro سهل الترقية، والآن قد تكون لدينا فكرة عن الكيفية التي تخطط بها شركة آبل للقيام بذلك. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من قناة Tailosive Tech، فيبدو أن جهاز Mac Pro القادم من شركة آبل سيعتمد على التصميم القابل للتكديس.

وهذا يعني أن Mac Pro القادم سيكون مصممًا ليكون قابلاً للتجميع على شكل وحدات بحيث ستكون مكوناته متاحة كوحدات قابلة للتكديس بدلاً من غطاء واحد حيث يتم إدخال المكونات مثل الحواسيب المكتبية التقليدية. لسنا متأكدين من مدى صحة هذه الإدعاءات، ولكن إذا كانت صحيحة، فمن الممكن أن يكون Mac Pro الجديد حاسوبًا مكتبيًا مثيرًا جدًا للإهتمام.

فكرة الحواسيب القابلة للتركيب على شكل وحدات ليست جديدة تمامًا، فقد قامت شركة Razer منذ عدة سنوات بكشف النقاب عن مشروع Project Christine، والذي هو في الأساس عبارة عن حاسوب مكتبي قابل للتجزئة إلى وحدات كما تلاحظون في الصورة أعلاه. ومع ذلك، لم يتحقق هذا المشروع أبدًا، ولكن إذا كان التقرير الجديد صحيحًا، فيبدو أننا سنرى أول حاسوب مكتبي يتألف من وحدات قابلة للتكديس من شركة آبل في المستقبل القريب.