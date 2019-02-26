شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر المستثمرين فى أبل: لن نشترى مزيدا من الأسهم فى الشركة بسعرها الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "وارن بافيت" المدير التنفيذى لشركة Berkshire Hathaway إنه سيشترى المزيد من أسهم شركة أبل فقط إذا كانت "أرخص"، وأضاف المستثمر المشهور فى مقابلة مع "بيكى كويك" من قناة سي.ان.بي.سي: "إذا كانت أرخص، سنقوم بشرائها، ولكن لا نشتريها بهذا السعر".

وأوضح أيضا أنه على الرغم من أن شركة "بيركشاير هاثاواى" قلصت حصة أبل من الاستثمارات فى الربع الرابع، إلا أنه شخصياً لم يبع أى سهم، بدلا من ذلك.



Warren Buffett

وتمتلك شركة بيركشاير هاثواى حصة 5.4 ٪ فى شركة أبل، وتبلغ قيمتها حوالى 44.7 مليار دولار، ويتم تداول سهم أبل حاليا عند سعر 175.34 دولار للسهم، بانخفاض عن 207.05 دولار الذى سجله فى أغسطس عندما تمكنت أبل من أن تصبح أول شركة أمريكية تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار فى الأسواق العامة.

لوم تكن هذه هى المرة الأولى التى يعرب فيها المستثمر البالغ من العمر 88 عاماً عن رغبته فى إضافة ما لديه من حيازات أبل إذا كان سعر الشركة سينخفض، وقال بافيت فى مايو فى اجتماعه السنوى للمساهمين، :"ن ود أن نرى سعر أبل ينخفض".