كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Keyfender”…حافظة مفاتيح مقاومة للماء مثالية لممارسي الرياضات المائية

متابعة-سنيار: عادة ما يترك ممارسو الرياضات المائية مفاتيح سياراتهم في مكان ما بعيدا عن المياه، حفاظا على الإلكترونيات الدقيقة التي تتكون منها، ولكن المصمم Christoph Blöcker في ألمانيا، قدم حلا لهذه المشكلة، وهو “Keyfender”.

“Keyfender” هي حافظة مقاومة للماء، مصممة لحفظ مفاتيح السيارة، حيث أنها مزودة بغلاف مقاوم للماء، كما أنه مصممة خصيصا لأنشطة الهواء الطلق أو الرياضات المائية.

وقال مطورو “Keyfender”، أنها حافظة مفاتيح مبتكرة وحاصلة على براءة اختراع تحمي مفتاح سيارتك من الماء والرمل والصدمات أثناء مغامرتك.

حافظة مفاتيح السيارة “Keyfender” المقاومة للماء، متاحة للدعم على موقع التمويل Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من 24 يورو، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى الداعمين خلال شهر مايو 2019. ميزاته من المصمم .