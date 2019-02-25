تكنولوجيا: هاتف Zenfone 6 الجديد من آسوس سيصل رسميًا في 16 مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن انتشرت شائعات في الأيام الماضية تشير إلى وصول هاتف Zenfone 6 الجديد في 14 مايو، نشرت شركة آسوس اليوم ملصقًا دعائيًا على موقع تويتر، تؤكد فيه عن أنه سيتم الكشف عن الهاتف رسميًا في 16 مايو القادم.

وحسبما ذكرت الشركة، فإن إصدار هذا العام من هاتف Zenfone 6 سوف يكون مختلف ومتطور عن إصدار العام الماضي، إذ وصفته الشركة بأنه سيكون “غير عادي”.

لا نعلم بالضبط ما الذي تعنيه آسوس بهذه الجملة التشويقية، ولكن من المرجح أن نري هاتف مختلف، فمن الممكن أن يتضمن آلية الكاميرا المنزلقة نظرًا إلى انه تم تسريب بعض الصور التي كشفت عن الجزء العلوي من الهاتف.

ليس علينا سوي الانتظار حتى 16 مايو لنعرف ما الذي تخطط له آسوس مع هاتف Zenfone 6.

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