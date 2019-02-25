شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف رسميا عن نظارة HoloLens 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت رسميا اليوم عن الجيل الثانى من نظارات الواقع المختلط HoloLens 2 والتى تقدم وظائف وميزات جديدة مع أبعاد مختلفة، وذلك خلال فعاليات معرض MWC.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن نظارة HoloLens 2 ستكون مريحة أكثر عن الجيل السابق، إذ ستوفر مجال رؤية أكبر مرتين، فضلا عن تقنيات متقدمة أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تصميم مريح وسرعة التجاوب مع تقنيات الواقع، كما تقول مايكروسوفت أن الاختلاف بين الإصدارين، يعادل الاختلاف بين تلفزيون بدقة 720 بكسل وأخر بدقة 2K.

ومن المنتظر ان تقوم النظارة الجديدة بتتبع شبكية عينك للتعرف بالضبط عن المكان الذى يبحث عنه المستخدم، كما كشفت مايكروسوفت أنها عملت على تطوير نسخة من نظام تشغيل ويندوز الخاص بها لتتناسب مع نظارة HoloLens 2 مع إضافة حزم الواقع المعزز والافتراضى لزيادة حجم التفاعل، إذ تتيح مايكروسوفت صناعة محيط متكامل ليتناسب مع كافة احتياجات المستخدم والوقوف على تناسب هذا المحيط مع المحيط الحقيقى.

ومن المنتظر أن تتضمن النظارة مستشعر وقت الرحلة إلى جانب بعض الخوارزميات الأخرى، كذلك فإن النظارة مصنوعة من ألياف الكربون والعناصر الحرارية المحسنة مما يجعلها أكثر راحة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظارة HoloLens 2 فى وقت لاحق من هذا العام بسعر 3500 دولار، وأكدت شركة مايكروسوفت أنه سيتم بيع النظارة فى الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا.