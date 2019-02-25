سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A50 مع شاشات وبطاريات كبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy A30 و Galaxy A50. وكلاهما يأتيان مع شاشات بتصميم Infinity-U، وبطاريات بسعة 4000mAh، فضلا عن تصميم تطلق عليه شركة سامسونج إسم ” 3D Glassic ” في الخلف. وجدير بالذكر أن كلا الهاتفين يمتلكان أيضًا مستشعر بصمات الأصابع، ولكن الهاتف Galaxy A50 يضم هذا المستشعر في الشاشة، في حين يمتلكه الهاتف Galaxy A30 في الجانب.

الهاتف Galaxy A50 يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9610، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، في حين يضم الهاتف Galaxy A30 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904، ونفس الشاشة المستخدمة في الهاتف Galaxy A50.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy A50 يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 25 ميغابكسل للمستشعر الأول العادي وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث المزود بالعدسة الواسعة الزاوية. ومن ناحية أخرى، الهاتف Galaxy A30 يضم ثلاث كاميرات بدقة 16 ميغابكسل لأول مستشعرين وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الأمامية، فالهاتف Galaxy A50 يضم مستشعر بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، في حين يضم الهاتف Galaxy A30 مستشعر بدقة 16 ميغابكسل.

ستقوم شركة سامسونج بطرح الهاتف Galaxy A50 للبيع مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. وفي نفس الوقت، ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بطرح الهاتف Galaxy A30 للبيع مع 3GB أو 4GB من الذاكرة العشوائية، ومع 32GB أو 64GB من الذاكرة الداخلية.

ووفقا لشركة سامسونج، فسوف يتم إطلاق الهاتف Galaxy A50 بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض والبرتقالي الفاتح، في حين سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A30 بألوان تشمل الأسود والأزرق والأبيض. للآسف، المعلومات المتعلقة بأسعار ومواعيد إطلاق هذين الهاتفين غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.

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