تكنولوجيا: باحثون يكتشفون ثغرات خطيرة بشبكات 4G و 5G تتجسس على المستخدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون أمنيون ثلاث عيوب خطيرة فى شبكات الجيل الرابع والخامس، والتى يمكن استخدامها لاعتراض المكالمات الهاتفية وتتبع موقع شخص ما، إذ تعتمد الثغرة الأولى والتى تحمل اسم "توربيدو" على عيب فى بروتوكول الترحيل الذى يخطر الهواتف بالمكالمات الواردة والرسائل، والتى يمكن استغلالها لتتبع موقع الجهاز وفتح الباب لهجومين آخرين.
أما الثغرة الأخرى والتى تحمل اسم Piercer، فتتيح لك تحديد رقم IMSI الفريد المرتبط بالمستخدم، مما يجعل من الممكن التجسس على المكالمات ومعلومات الموقع من خلال أجهزة مثل Stingrays حتى إذا كان لديك هاتف جديد يتمتع بشبكة 5G .
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تؤثر هذه الثغرات على معظم شبكات 4G أو 5G فى العالم، على الرغم من أن درجة تأثرها تختلف على نطاق واسع، فجميع شركات الهواتف الأمريكية الأربع الكبرى معرضة لهذه الثغرات.
جدير بالذكر أن هذه ليست عيوبًا دائمة، على الرغم من أن الإصلاحات ستستغرق بعض الوقت، فاثنين من الثغرات سيتطلبان حلول مباشرة من هيئة معايير الهواتف الخلوية فى الصناعة، بينما العيب الأخير يحتاج تدخل شركات الاتصالات.
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